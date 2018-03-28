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США планируют прекратить бюджетное финансирование МКС в 2025 году
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

США планируют прекратить бюджетное финансирование МКС в 2025 году 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ. США ПЛАНИРУЮТ ПРЕКРАТИТЬ БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ МКС В 2025 ГОДУ, ЗАТЕМ НАМЕРЕНЫ ПЕРЕДАТЬ ПРОЕКТ КОММЕРЧЕСКИМ ПАРТНЕРАМ — ДОКЛАД NASA
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