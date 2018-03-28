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США задумались о резком сокращении закупок F-35
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ВВС США задумались о резком сокращении закупок F-35 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
ВВС США, возможно, вынуждены будут на треть сократить закупки истребителей пятого поколения F-35, если ведомству не удастся найти способы сократить операционные и вспомогательные расходы на 38% в ближайшие 10 лет, сообщают СМИ.
Из-за этого из 1 тыс. 776 самолетов, которые должны быть произведены для ВВС США, могут вычесть 590 F-35. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценку военно-воздушных сил.
Речь идет о том, что США могут столкнуться с серьезными проблемами будущего финансирования поддержания летной годности самолетов. До 2070 года на это могут уйти 1,1 трлн долларов только из бюджета ВВС, отмечается в статье.
Чтобы избежать сокращения объемов производства самолетов для ВВС США, руководству ведомства придется найти способ сократить издержки в ближайшие 10 лет, пишет Bloomberg.
Общий объем заказа F-35 для ВВС, ВМФ и морской пехоты США — 2 тыс. 456 самолетов.
Отметим, что ранее неоднократно сообщалось о дороговизне программы F-35. О необходимости сокращения закупок этих самолетов говорили в том числе союзники США — в частности, Великобритания. Британские СМИ тогда сообщали, что действительная цена на самые дорогие военные самолеты в истории намного выше заявленной из-за «скрытых издержек».
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