ВВС США задумались о резком сокращении закупок F-35

ВВС США , возможно, вынуждены будут на треть сократить закупки истребителей пятого поколения F-35, если ведомству не удастся найти способы сократить операционные и вспомогательные расходы на 38% в ближайшие 10 лет, сообщают СМИ.

Из-за этого из 1 тыс. 776 самолетов, которые должны быть произведены для ВВС США, могут вычесть 590 F-35. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценку военно-воздушных сил.

Речь идет о том, что США могут столкнуться с серьезными проблемами будущего финансирования поддержания летной годности самолетов. До 2070 года на это могут уйти 1,1 трлн долларов только из бюджета ВВС, отмечается в статье.

Чтобы избежать сокращения объемов производства самолетов для ВВС США, руководству ведомства придется найти способ сократить издержки в ближайшие 10 лет, пишет Bloomberg

Общий объем заказа F-35 для ВВС, ВМФ и морской пехоты США — 2 тыс. 456 самолетов.