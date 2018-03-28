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Трамп «с нетерпением ждёт встречи» с Ким Чен Ыном
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Трамп заявил, что с нетерпением ждёт встречи с Ким Чен Ыном 

RT на русском 1 час назад
Фото: EPA
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждёт встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
«В течение долгих лет и при различных администрациях все говорили, что нет даже небольшой возможности достижениям мира и денуклиаризации Корейского полуострова. Сейчас есть хороший шанс, что Ким Чен Ын сделает то, что правильно для его народа и всего человечества. С нетерпением жду нашей встречи», — написал Трамп.
Он также отметил, что глава Китая Си Цзиньпин сообщил ему об успешной встрече с северокорейским лидером.
«В то же время, к сожалению, максимальные санкции и давление должны сохраняться», — отметил Трамп.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине.
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