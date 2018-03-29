России нет оправданий: госдеп США ответил на взаимную высылку дипломатов из Москвы

«Я хочу вам напомнить, что нет никакого оправдания российскому ответу. Наши действия были мотивированы атакой на британского гражданина и его дочери», — заявила Науэрт. По ее словам, Россия изолирует себя, если ответит всем поддержавшим Британию после Солсбери.

Представитель госдепа считает, что Москва не заинтересована в диалоге с США . Соединенные Штаты оставляют за собой право принять дальнейшие меры против РФ. «Мы все еще изучаем подробности решения России, но позвольте мне еще раз сказать, мы оставляем за собой право на дальнейшие действия по любым российским ответным мерам, направленным против Соединенных Штатов», — сказала Науэрт. В то же время она не стала отвечать на вопрос, являются ли шпионами высылаемые из России американские дипломаты.

«Они работают в госдепартаменте, они наши коллеги, которые очень усердно работают. Могу сказать, что Россия дала нам список из 60 имен, мы изучаем его, и мы ответим соответствующим образом», — ответила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт. Ранее США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Россия в ответ выслала в четверг 60 американских дипломатов.