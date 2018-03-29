Ещё
России нет оправданий: госдеп США ответил на взаимную высылку дипломатов из Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

России нет оправданий: госдеп США ответил на взаимную высылку дипломатов из Москвы 

BFM.RU 48 минут назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
Россия не имела никаких оснований для решения о высылке американских дипломатов и о закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге. Об этом заявила представитель госдепартамента США Хезер Науэрт. По ее словам, ответные меры России не имеют какое-либо оправдание, передает РИА Новости.
«Я хочу вам напомнить, что нет никакого оправдания российскому ответу. Наши действия были мотивированы атакой на британского гражданина и его дочери», — заявила Науэрт. По ее словам, Россия изолирует себя, если ответит всем поддержавшим Британию после Солсбери.
Представитель госдепа считает, что Москва не заинтересована в диалоге с США. Соединенные Штаты оставляют за собой право принять дальнейшие меры против РФ. «Мы все еще изучаем подробности решения России, но позвольте мне еще раз сказать, мы оставляем за собой право на дальнейшие действия по любым российским ответным мерам, направленным против Соединенных Штатов», — сказала Науэрт. В то же время она не стала отвечать на вопрос, являются ли шпионами высылаемые из России американские дипломаты.
«Они работают в госдепартаменте, они наши коллеги, которые очень усердно работают. Могу сказать, что Россия дала нам список из 60 имен, мы изучаем его, и мы ответим соответствующим образом», — ответила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт. Ранее США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Россия в ответ выслала в четверг 60 американских дипломатов.
BFM.RU: последние новости
Экс-дипломат: США переживают «самый опасный момент» в своей современной истории На Трампа надвигается «порноураган». Комментарий Георгия Бовта В Северной Каролине больше не хотят ставить памятник павшим во Второй мировой войне советским летчикам
 Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Волоколамске введут режим ЧС48
Евразийский союз: как быстро избавиться от доллара59
Российские радары не заметили израильских истребителей738
Лавров озвучил ответные меры на высылку дипломатов420
Трамп заявил о скором уходе из Сирии29
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение