Посол США получил от МИД РФ ноту протеста 

Арест российских государственных активов в США приведет к дальнейшей серьезной деградации в отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом заявили в четверг в МИД РФ по итогам вызова в дипведомство посла США в Москве Джона Хантсмана.
"От Джона Хантсмана также были потребованы разъяснения его публичных высказываний о возможности ареста российских государственных активов в США. Американская сторона предупреждена, что реализация такой угрозы приведет к дальнейшей серьезной деградации в наших отношениях, что чревато тяжкими последствиями для глобальной стабильности", — подчеркнули в министерстве.
"Послу указано, что в случае продолжения враждебных акций против российских дипломатических и консульских учреждений в США, будут предприняты дополнительные меры в отношении персонала и объектов посольства и генеральных консульств США в России, — обратили внимание в МИД. — Властям США, поощряющим и раздувающим кампанию клеветы против нашей страны, предложено одуматься и прекратить безрассудные действия по разрушению двусторонних отношений".