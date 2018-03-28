Около трети россиян проголосовало за закрытие ближайшего к Челябинску консульства США

Жители Челябинска , планирующие оформить визу в США , могут временно вздохнуть с облегчением. В голосовании за то, в каком городе нужно закрыть американское генконсульство, объявленном российским посольством в США в Twitter, на первом месте оказался Санкт-Петербург

Опрос был запущен накануне. Это стало ответом на объявление американцев о решении закрыть наше генеральное консульство в Сиэтле. Российские дипломаты решили подойти к вопросу креативно и предложили выбрать город, в котором закроют консульство, самим россиянам.

Из 57 526 участников голосования большинство (47%) посчитали, что нужно закрыть консульство США в Санкт-Петербурге. Ближайший к Челябинску Екатеринбург оказался на втором месте — за него высказались 35% россиян, а за Владивосток — только 18%.

Будут ли применяться крайние меры, и в какой степени будут учитываться итоги голосования, пока не уточняется.

С 23 августа прошлого года США приостанавливали процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России . Процедура возобновилась в Москве 1 сентября, в консульствах в РФ её приостанавливали на неопределённый срок. Ограничения сохранялись до тех пор, пока действовал режим сокращения штата дипмиссии. С 11 декабря американское консульство США в Екатеринбурге возобновило собеседования на неиммиграционные визы в ограниченном объёме.