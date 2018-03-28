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Около трети россиян проголосовало за закрытие ближайшего к Челябинску консульства США
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Около трети россиян проголосовало за закрытие ближайшего к Челябинску консульства США 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Жители Челябинска, планирующие оформить визу в США, могут временно вздохнуть с облегчением. В голосовании за то, в каком городе нужно закрыть американское генконсульство, объявленном российским посольством в США в Twitter, на первом месте оказался Санкт-Петербург.
Опрос был запущен накануне. Это стало ответом на объявление американцев о решении закрыть наше генеральное консульство в Сиэтле. Российские дипломаты решили подойти к вопросу креативно и предложили выбрать город, в котором закроют консульство, самим россиянам.
Из 57 526 участников голосования большинство (47%) посчитали, что нужно закрыть консульство США в Санкт-Петербурге. Ближайший к Челябинску Екатеринбург оказался на втором месте — за него высказались 35% россиян, а за Владивосток — только 18%.
Будут ли применяться крайние меры, и в какой степени будут учитываться итоги голосования, пока не уточняется.
С 23 августа прошлого года США приостанавливали процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. Процедура возобновилась в Москве 1 сентября, в консульствах в РФ её приостанавливали на неопределённый срок. Ограничения сохранялись до тех пор, пока действовал режим сокращения штата дипмиссии. С 11 декабря американское консульство США в Екатеринбурге возобновило собеседования на неиммиграционные визы в ограниченном объёме.
В феврале генеральный консул Пол Картер сообщил, что американское генконсульство в Екатеринбурге в 2018 году вынуждено сократить выдачу виз. Он объяснил это уменьшением штата сотрудников.
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