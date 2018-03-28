Госдеп США осудил инцидент в Косовска-Митровице 

Госдепартамент США решительно осудил нападение спецназа на мирное собрание сербов в Косовска-Митровице. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт. «Соединенные Штаты решительно осуждают вчерашние события в Косовска-Митровице, которые усиливают напряжённость и угрожают региональной стабильности», — заявила она.
Науэрт добавила, что Вашингтон призывает все стороны избегать дальнейшей эскалации ситуации и преодолевать разногласия мирным путём.
Ранее в Косовска-Митровице в результате нападения вооружённого спецназа на мирное собрание сербов пострадали 32 человека.
В МИД России назвали произошедшее жестокой провокацией.