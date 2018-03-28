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Китай проинформировал США о визите Ким Чен Ына в Пекин
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Китай проинформировал США о визите Ким Чен Ына в Пекин 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. КИТАЙ ПРОИНФОРМИРОВАЛ США О ВИЗИТЕ КИМ ЧЕН ЫНА В ПЕКИН И ПЕРЕДАЛ ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ СИ ЦЗИНЬПИНА ТРАМПУ — БЕЛЫЙ ДОМ
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