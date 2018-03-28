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В совете по нацбезопасности США объяснили, почему Трамп не говорил с Путиным о Скрипале
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В совете по нацбезопасности США объяснили, почему Трамп не говорил с Путиным о Скрипале 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Представитель совета национальной безопасности США Майкл Энтон заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не общался с главой России Владимиром Путиным об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, так как Трамп предпочитает словам действия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интервью советника в CNN.
"Причина, по которой он не поднимал вопрос об отравлении в разговоре с Путиным, заключается в том, что в момент разговора США действовали (принимали решение о высылке российских дипломатов из страны — "Газета.Ru"). Как часто говорил президент Трамп, он не телеграфирует о своих шагах или ударах, когда он намерен сделать ход", — сказал Энтон.
Представитель добавил, что глава США хочет улучшения отношений с Россией, однако в данный момент российская сторона избрала путь, который противоречит интересам Соединенных штатов.
Ранее в Государственном департаменте США требовали, чтобы Россия «призналась» в отравлении Скрипаля.
26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.
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