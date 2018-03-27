Болтон — сумасшедший в Совете нацбезопасности США

Москва , 27 марта — «Вести. Экономика» Джон Болтон — это неисправимый мыслитель эпохи внешней политики Буша. И его присутствие в Совете национальной безопасности США означает риски для всех остальных.

Усатый дипломат из администрации Буша, изначально подвергшийся критике как слишком спорная фигура даже для этой команды, теперь назначен советником по национальной безопасности.

Эта позиция даст ему возможность влиять на президента в вопросах внешней политики, а также даст контроль над тем, какой доступ к нему будут иметь другие руководители. Дональд Трамп пообещал, что в случае, если он будет избран, он станет совершено другим президентом-республиканцем, и он выполняет свое обещание: при последнем президенте-республиканце Болтон занимал намного более низкую позицию, чем сейчас.

Болтон сложно назвать клоуном: он один из самых жестких и самых опасных игроков в сфере национальной безопасности в Вашингтоне. Например, прошлым летом Трамп дал понять, что рассматривает возможность отменить ядерную сделку с Ираном , предвыборное обещание, которое он хотел выполнить, но затем поменял свое решение под влиянием госсекретаря США Рекса Тиллерсона

Пользуясь случаем, Болтон написал эссе для National Review, в котором в простых выражениях (понятных для Трампа) объяснял как просто отменить соглашение.

И здесь полно бессмыслицы: с одной стороны здесь утверждается, что нет никаких доказательств того, что администрация Обамы считает, что JCPOA «невыгодна США». Также предлагаются весьма скудные доказательства, подтверждающие утверждение, что Иран нарушил сделку, утверждение, которое неоднократно отвергалось властями в МАГАТЭ

Но правда не в этом: это эссе предназначалось для того, чтобы заронить в сознание президента определенную мысль, склонить Трампа к экспертному мнению о том, что JCPOA должна быть отменена.

Действия Болтона никого не должны удивлять, потому что так работает Болтон: проницательно и всегда с прицелом на еще более крупную войну. Гарет Портер подробно рассказывал об этом в TAC, отмечая, что во время своего пребывания на посту в администрации Буша Болтон применял закулисные маневры, чтобы был предлог для конфликта между США и Ираном. Среди его методов: притвориться, что спутниковые изображения военной базы в Парчине показывают иранские ядерные эксперименты. Этот предполагаемый дымящийся пистолет до сих пор приводится неоконсерваторами в качестве доказательства ядерных мечтаний Ирана.

Однако Болтон не считает необходимым скрывать какие-либо из своих махинаций. И это делает его уникальным среди ястребов.

Человек хочет стереть в порошок Тегеран и не боится говорить об этом в открытую. В 2015 году Болтон написал статью для New York Times под заголовком «Остановить иранскую бомбу, разбомбить Иран». Он был готов к войне, потому что, по словам Болтона, «значительный прогресс в области обогащения урана и переработки плутония лишний раз доказывает амбиции Ирана».

Ближайшая операция, по словам Болтона, будет похожа на Операцию «Опера» в 1981 году, когда Израиль уничтожил один иракский ядерный реактор, помимо этого он уничтожил несколько установок в Натанзе и Фордове, Араке и Исфахане.

Детали не складываются в единую картину, потому что они и не должны складываться. Болтон идеолог, чье кредо — догма насилия против врагов, независимо от последствий или стоимости.

О войне в Ираке он заявил в 2015 году: «Я считаю, что решение свергнуть Саддама было правильным». В Ливии в 2011 году до того как администрация Обамы начала свое вмешательство, Болтон рекомендовал США убить Муаммара Каддафи . В отношении Северной Кореи он с невинным видом предположил, что есть «законное право» нанести первый удар.

Вас вряд ли удивит, если вы узнаете, что в отношении России Болтон советует Трампу занять более жесткую позицию, включая и возможность кибератаки, которая была бы «явно несоразмерной» по сравнению со всем, что делали русские. Он также считает, что пришло время вернуться к «политике одного Китая », которая мешает нам противостоять Пекину, признавая независимый Тайвань.

Среди этих заявлений есть всевозможные досадные недоразумения. Например, человек, разбирающийся в вопросах внешней политики, мог бы отметить, что ликвидация иракского режима и возвышение власти шиитов в Багдаде, которое поддержал Болтон, в значительной степени принесли пользу Ирану, который ненавидит Болтон.

Однако эти нюансы перекрываются концепциями более крупной картины, которой занят Болтон, такой как власть, диктатура и сила Америки. Большинство гуру внешней политики, несмотря на поддержку в целом ястребиной политики, выступили за отмену войны в Ираке и предприняли некоторые поверхностные усилия, чтобы справиться с ее потерями.

Но только не Болтон, самое смехотворное существо: мыслитель эпохи Буша. Его надо поместить под стекло в Американском историческом музее и лишить возможности на второе дыхание на вершине федеральной бюрократии.

Но, увы, сейчас свое слово сказал сам президент США. Есть условия для того, чтобы нанять на работу Болтона. CNN сообщает, что Болтон пообещал Трампу — цитата — «не начинать никаких войн», если он станет советником по национальной безопасности, и, безусловно, он это обещание выполнит.

В конце концов, Болтон никогда не начинал войн в своей жизни. Что он реально будет делать — он станет посохом Трампа для того, чтобы совершать самые агрессивные действия в каждой конкретной ситуации.

Сначала будет сделка с Ираном, которая несомненно станет предметом ожесточенной позиции Белого дома, которая еще больше изолирует Америку от своих союзников, так как европейцы, имеющие больше коммерческих интересов с Тегераном, чем мы, откажутся идти дальше.

Это возвращает нас к Трампу, который выиграл выборы в 2016 году, пообещав уйти от наследия Джорджа Буша и вывести США из войн в других странах.

Это шоу, в котором демонстрируется сила неоконсерваторов и восприимчивость Трампа, который через полтора года назначает на пост советника по национальной безопасности персону с самым милитаристским настроем в Вашингтоне.