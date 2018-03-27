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Ли Кэцян встретился с делегацией конгрессменов США
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Ли Кэцян встретился с делегацией конгрессменов США 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Пекин, 27 марта /Синьхуа/ — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сегодня во второй половине дня в государственной резиденции «Чжуннаньхай» встретился с посетившей Китай делегацией конгрессменов США.
Ли Кэцян отметил, что после установления дипломатических отношений между КНР и США связи двух стран преодолевали трудности и в целом поступательно развивались. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп ранее многократно встречались и контактировали, достигли важных консенсусов по отношениям и сотрудничеству между двумя странами. Он выразил надежду, что Конгресс США будет играть позитивную и конструктивную роль в совместном отстаивании политического и социального фундамента китайско-американских отношений.
Ли Кэцян подчеркнул, что экономики Китая и США характеризуются сильной взаимодополняемостью, масштабы сотрудничества непрерывно расширяются, при этом трудно избежать некоторых трений и расхождений. Некоторые торгово-экономические вопросы существуют издавна, они не могут быть быстро и легко урегулированы, необходим некий процесс. Ведение «торговой войны» не способно разрешить проблемы, а также нарушает базовые принципы торговли. Китайская сторона будет прилагать усилия по урегулированию вопросов за счет диалога и консультаций и одновременно с этим полностью подготовилась к противодействию. Премьер Госсовета КНР выразил надежду, что американская сторона, руководтвуясь прагматичным и рациональным настроем, пойдет навстречу китайской стороне.
Американские сенаторы отметили, что отношения США и Китая являются одними из самых важных двусторонних отношений в мире, у двух стран нет причин для конфликта. Конгресс США намерен содействовать урегулированию торгово-экономических трений двух стран взаимовыгодным и обоюдовыигрышным образом.
Стороны также обменялись мнениями по представляющим взаимный интерес международным и региональным вопросам. —0—
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