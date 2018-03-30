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Обстановка у генконсульства США в Петербурге за день до закрытия спокойная
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Обстановка у генконсульства США в Петербурге за день до закрытия спокойная 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — РИА Новости. Ажиотажа и спешных сборов у генерального консульства США в Петербурге, которое закроется в субботу, в пятницу утром не наблюдается, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В четверг власти РФ заявили о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге. Меры были приняты в ответ на решение властей США о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле. В МИД подчеркнули, что Россия высылает 58 сотрудников американского посольства в Москве и двух работников консульства в Екатеринбурге. Дипломатов обязали покинуть территорию России до 5 апреля. Здание консульства в Петербурге предписано покинуть не позднее 31 марта.
"Мы в обычном режиме работаем, не знаем, как они", — сказал РИА Новости один из полицейских у входа в здание дипмиссии.
По его словам, никаких изменений в работе полиции нет, сотрудники генконсульства с утра на месте. Согласно информации на табличке у входа, в пятницу генконсульство работает с 9.00 до 17.30. По словам полицейского, «визовиков они раньше с 8.15 пускали».
Генконсульство США в Санкт-Петербурге. 30 марта 2018
В присутствии корреспондента РИА Новости к входу в генконсульство до начала работы подошла женщина, которая рассказала, что накануне ей была одобрена американская виза. По ее предположению, теперь все документы ей предстоит получать по почте.
Как передает корреспондент РИА Новости, во внутренний двор генконсульства, приложив магнитную карту, проследовал мужчина с велосипедом, который никак не отреагировал на вопрос корреспондента.
Государственный флаг США на здании дипмиссии приспущен. Как пояснил полицейский, это связано с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.
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