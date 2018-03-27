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СМИ: Статую голого Трампа выставят на аукцион
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

СМИ: Статую голого Трампа выставят на аукцион 

RT на русском 1 час назад
Аукционный дом Жюльена заявил о намерении продать голую скульптуру президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что эта статуя была одной из нескольких, которые демонстрировались людям в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Кливленде за несколько недель до победы республиканца на выборах, а также она является единственной, которая не была уничтожена или повреждена вандалами.
По данным агентства, аукционный дом намерен получить за скульптуру от $20 тыс. до $30 тыс.
Лот будет выставлен на торги 2 мая в Джерси-Сити.
В октябре 2017 года нарисованный маркером эскиз Эмпайр-стейт-билдинг, выполненный Трампом, был продан на аукционе за $16 тыс.
RT на русском: последние новости
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