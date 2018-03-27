СМИ: Статую голого Трампа выставят на аукцион

Аукционный дом Жюльена заявил о намерении продать голую скульптуру президента США Дональда Трампа . Об этом сообщает Associated Press.

Сан-Франциско, Отмечается, что эта статуя была одной из нескольких, которые демонстрировались людям в Нью-Йорке Лос-Анджелесе и Кливленде за несколько недель до победы республиканца на выборах, а также она является единственной, которая не была уничтожена или повреждена вандалами.

По данным агентства, аукционный дом намерен получить за скульптуру от $20 тыс. до $30 тыс.

Лот будет выставлен на торги 2 мая в Джерси-Сити

В октябре 2017 года нарисованный маркером эскиз Эмпайр-стейт-билдинг, выполненный Трампом, был продан на аукционе за $16 тыс.