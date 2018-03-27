Трамп сыт по горло препятствиями во внешней политике

Накануне крайне важной поездки в Азию в ноябре 2017 года президент Дональд Трамп дал интервью ведущей « Фокс ньюс » (Fox News), которая спросила, не подрывает ли Государственный департамент свою внешнеполитическую повестку дня «Америка прежде всего». «Наверное, вам нужно больше собственных назначенцев, чтобы проталкивать ваше видение?» — спросила ведущая. Она имела в виду десятки политических позиций в американских дипломатических ведомствах и агентствах по всему миру, которые тогда оставались (и остаются по сей день) вакантными. Трамп дал необычный ответ. Все эти посты могут продолжать пустовать, ответил он, потому что «я — единственный, кто имеет значение, ведь решающий голос в политике — за мной».

Трамп был настроен серьезно, и доказал это 13 марта, публично уволив своего госсекретаря Рекса Тиллерсона при помощи «Твиттера». Его новым главным дипломатом стал Майк Помпео, сторонник жесткой линии и бывший член Конгресса, который, будучи директором ЦРУ , в прошлом году стал одним из любимых помощников и верных защитников Трампа. О нем президент как-то сказал: «Мы всегда на одной волне».

И это еще не конец. Отмечая начало нового этапа своего президентства, который можно озаглавить «Трамп уходит в отрыв», он объявил: «Мы очень близки к тому, чтобы получить кабинет, который мне нужен». Старший сенатор-республиканец Джон Баррассо , используя старый лексикон своего родного штата, Вайоминга, сказал, что будет дальше: «Через год после своего избрания президент забирает поводья дилижанса». По его словам, приоритеты Трампа остались прежними со времен его избирательной кампании — безопасность границ, торговля и снижение налогов. Что касается новой команды президента, то, по его словам, «президент, безусловно, ценит преданность».

Иностранные дипломаты были готовы к увольнению советника по национальной безопасности, генерал-лейтенанта Макмастера, который действовал Трампу на нервы. Они не удивятся, если президентская длань сразит начальника штаба Белого дома, Джона Келли , бывшего четырехзвездного генерала, который стремится навести порядок в мире Трампа, нервируя своего босса.

Трамп изложил конкретные области политики, в которых он не согласен с Тиллерсоном, начиная со сделки, заключенной при посредничестве Барака Обамы с другими мировыми державами, с целью затормозить иранскую программу ядерного оружия — «Совместного всеобъемлющего плана действий» (JCPOA). «Я хотел либо расторгнуть его, либо как-то изменить. А он считал немного иначе», — высказался Трамп.

Франции и Изменить соглашение будет сложно, потому что Иран технически соблюдает его условия, хотя Трамп считает план «ужасным» и не способным обуздать иранские амбиции и решить более сложные проблемы на Ближнем Востоке. Следующий срок принятия решения истекает в мае. Тиллерсон, наряду с министром обороны Джеймсом Мэттисом , настаивал на том, что Америке необходимо прислушаться к предупреждениям союзников — Великобритании Германии , не желающих менять условия сделки. А вот Помпео — «ястреб» в отношении иранской политики, и существование JCPOA «висит на волоске», говорит один источник в правительстве. Власти государств-союзников пытались успокоить Трампа предложениями о взаимном заявлении, в которых подписавшие JCPOA страны заявили бы, что не намерены позволять Ирану возобновить работу над ядерными программами. Трамп выказал пренебрежение этим решением, дав понять, что оно его не устраивает. Если Америка покинет JCPOA, европейские правительства, скорее всего, от сделки не откажутся. Но с соглашением все равно будет покончено, поскольку европейские компании будут выбирать между рынками Ирана и возможными американскими санкциями.

В каком-то смысле назначение Помпео — хороший знак. Даже в спокойные времена миру нужен главный дипломат, который говорит со всеми полномочиями президента Америки. Это неспокойные времена, а Тиллерсон, бывший глава ExxonMobil , был ужасным госсекретарем, которого много месяцев унижали. Совсем недавно, например, Трамп решил встретиться с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном , не посоветовавшись с ним. Техасский нефтяник и бывший президент «Бойскаутов Америки», Тиллерсон поднялся на вершину бизнеса, подписывая рассчитанные на долгие десятилетия контракты вдали от общественного взгляда. Он — часть истеблишмента, а потому отвращает от себя президента, считающего, что обещания — удел проигравших. Тиллерсон тоже был слишком замкнутым и скрытным человеком, чтобы заслужить доверие своего умного, чувствительного к критике ведомства.

Тем не менее, мир должен опасаться «сорвавшегося с цепи» президента. Истинная повестка Трампа — это не столько набор инициатив и идеологических левых и правых позиций, сколько история об Америке, сотканная из его самых глубоких убеждений. Это популистская история о предательстве. Поговорите с членами ближайшего окружения президента и послушайте выступления Трампа, и вы услышите настоящую повесть о горестях Америки. Эта Америка вышла из пепла Второй мировой войны как непревзойденная сверхдержава, установившая и защищавшая мировой порядок, позволявший расти и развиваться другим странам. Однако со временем другие люди воспользовались своей щедрой покровительницей с позволения слабых и глупых американских элит. Это унижение приводит Трампа в ярость с 80-х годов. По сей день его жалобы отдают стариной. Овальный кабинет снова возвращается к угрозе немецких автомобилей и японской стали.

Такова история, которую Трамп жаждет переписать, пока еще есть время, а Америка по-прежнему сильна. Трамп любит торговые тарифы и в самое ближайшее время хочет обложить Китай массовыми пошлинами, затмевающими недавние тарифы на сталь и алюминий. Отставка Гэри Кона, его главного экономического советника и сторонника свободной торговли, развязывает Трампу руки.