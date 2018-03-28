В Сети завершилось голосование о закрытии диппредставительств США в России 

Пользователям было предложено голосовать за закрытие одного из трех генеральных консульств США: во Владивостоке, в Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге.
Пользователи соцсети Twitter выбрали, какое из диппредставительств США в России закрыть в ответ на аналогичный шаг американского руководства.
Опрос в понедельник организовали дипломаты из посольства РФ в Вашингтоне. Они предложили выбрать одно из трех генконсульств США: во Владивостоке, в Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге, которое будет закрыто.
Голосование длилось 24 часа и в нем приняли участие 57,5 тысячи человек.
47 процентов респондентов высказались за закрытие дипломатического представительство США в Санкт-Петербурге. За закрытие генконсульства в Екатеринбурге проголосовали 35 процентов участников опроса. Еще 18 процентов хотят, чтобы была закрыта дипмиссия Соединенных Штатов во Владивостоке.
В США 26 марта заявили о высылке 60 российских дипломатов, а также о закрытии генконсульства РФ в Сиэтле. Кроме того, к подобным мерам присоединились еще 19 стран. Такие меры были приняты на фоне отравления британского шпиона Сергея Скрипаля.
Напомним, Сергей Скрипаль был отравлен вместе со своей дочерью Юлией 4 марта в городе Солсбери. Лондон возложил вину за инцидент на Москву. В свою очередь российская сторона категорически отрицает все обвинения по этому делу в свой адрес.