В Сети завершилось голосование о закрытии диппредставительств США в России

Пользователям было предложено голосовать за закрытие одного из трех генеральных консульств США : во Владивостоке , в Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге

Пользователи соцсети Twitter выбрали, какое из диппредставительств США в России закрыть в ответ на аналогичный шаг американского руководства.

Опрос в понедельник организовали дипломаты из посольства РФ в Вашингтоне. Они предложили выбрать одно из трех генконсульств США: во Владивостоке, в Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге, которое будет закрыто.

Голосование длилось 24 часа и в нем приняли участие 57,5 тысячи человек.

47 процентов респондентов высказались за закрытие дипломатического представительство США в Санкт-Петербурге. За закрытие генконсульства в Екатеринбурге проголосовали 35 процентов участников опроса. Еще 18 процентов хотят, чтобы была закрыта дипмиссия Соединенных Штатов во Владивостоке.

В США 26 марта заявили о высылке 60 российских дипломатов, а также о закрытии генконсульства РФ в Сиэтле. Кроме того, к подобным мерам присоединились еще 19 стран. Такие меры были приняты на фоне отравления британского шпиона Сергея Скрипаля