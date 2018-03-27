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Кабмин РФ одобрил поправки в межправсоглашение с США о безопасности полетов
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Кабмин РФ одобрил поправки в межправсоглашение с США о безопасности полетов 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Правительство России одобрило поправки к межправительственному соглашению с США о повышении безопасности полетов от 2 сентября 1998 года.
Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.
В документе отмечается, что документ был предварительно проработан с Вашингтоном. МИД России поручено по достижении окончательной договоренности с американской стороной внести поправки в соглашение путем обмена нотами.
Поправки меняют орган, ответственный за исполнение соглашения со стороны РФ. Если в действующей редакции к их числу относятся Межгосударственный авиационный комитет и Федеральная авиационная служба РФ, то в новой они заменены на Росавиацию. Со стороны США ответственным органом по— прежнему остается Федеральная авиационная администрация минтранса.
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