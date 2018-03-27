МИД КНР: консультации с Ким Чен Ыном в Китае до переговоров с Трампом не исключены

"Мы готовы предоставить все необходимые условия для этого, которые бы пошли на пользу урегулированию ситуации на Корейском полуострове, поддержанию там мира и безопасности. Мы окажем этому активную поддержку", — отметила дипломат, отвечая на вопрос западного журналиста.

По ее словам, Пекин рассматривает возможный межкорейский саммит по восстановлению мирного диалога исключительно в позитивном ключе.