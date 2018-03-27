Ещё
МИД КНР: консультации с Ким Чен Ыном в Китае до переговоров с Трампом не исключены
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД КНР: консультации с Ким Чен Ыном в Китае до переговоров с Трампом не исключены 

ТАСС 4 часа назад
ПЕКИН, 27 марта. /ТАСС/. Китай не исключает возможности прибытия лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай для консультаций до проведения переговоров с президентом США Дональдом Трампом и его южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Мы готовы предоставить все необходимые условия для этого, которые бы пошли на пользу урегулированию ситуации на Корейском полуострове, поддержанию там мира и безопасности. Мы окажем этому активную поддержку", — отметила дипломат, отвечая на вопрос западного журналиста.
По ее словам, Пекин рассматривает возможный межкорейский саммит по восстановлению мирного диалога исключительно в позитивном ключе.
В начале марта делегация Республики Корея посетила Пхеньян, где ее принял лидер КНДР Ким Чен Ын. По итогам визита стороны договорились провести межкорейский саммит в конце апреля. Затем в Вашингтоне начальник Управления национальной безопасности при южнокорейском президенте Чон Ый Ён передал президенту США Дональду Трампу устное послание от Ким Чен Ына с предложением о проведении двустороннего саммита. В дальнейшем Чон Ый Ён посетил Китай и Россию.
ТАСС: последние новости
Трамп внес на утверждение Сената США кандидатуру нового госсекретаря Генштаб: Турция установила контроль над регионом Африн в Сирии NYT: Трамп хочет вернуть экс-сотрудника Белого дома, обвиненного в бытовом насилии
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову245
Путин произвел перестановки в МИД62
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»849
Витас арестован44
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева236
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
00:40
Тулеев так и не вышел к митингующим в Кемерово
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
00:47
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
02:24
Активистка в Кемерове опровергла слухи о числе жертв
Общество
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение