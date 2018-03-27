МИД Китая не подтвердил информацию о прибытии в страну лидера КНДР Ким Чен Ына

"Мы не имеем понятия, о чем идет речь — если у нас будет по этому поводу информация, мы проинформируем общественность", — отметила она, отвечая на вопрос журналистов.