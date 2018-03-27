Прокурор Калифорнии решил засудить Трампа

Генпрокурор американского штата Калифорния Ксавье Бесерра заявил о намерении обратиться в суд с иском на администрацию президента США Дональда Трампа в связи с решением включить в анкету переписи населения 2020 года вопрос о гражданстве.

«Подаю иск против администрации Дональда Трампа в связи с решением добавить вопрос о гражданстве в анкету переписи 2020 года. Включение этого вопроса не просто плохая идея, это незаконно», — цитирует генпрокурора Калифорнии РИА «Новости»

В газете San Francisco Chronicle Ксавье Бесерра поясняет, что если «подсчет будет неправильным, каждый штат, каждый район может не получить равную долю федерального финансирования для своих жителей и налогоплательщиков».

Как пишет Hill, представители Демократической партии опасаются, что внесение в анкету вопроса о гражданстве приведет к неточному пересчету населения, потому что иммигранты могут отказаться участвовать в переписи.