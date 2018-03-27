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Прокурор Калифорнии решил засудить Трампа
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Прокурор Калифорнии решил засудить Трампа 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Генпрокурор американского штата Калифорния Ксавье Бесерра заявил о намерении обратиться в суд с иском на администрацию президента США Дональда Трампа в связи с решением включить в анкету переписи населения 2020 года вопрос о гражданстве.
«Подаю иск против администрации Дональда Трампа в связи с решением добавить вопрос о гражданстве в анкету переписи 2020 года. Включение этого вопроса не просто плохая идея, это незаконно», — цитирует генпрокурора Калифорнии РИА «Новости».
В газете San Francisco Chronicle Ксавье Бесерра поясняет, что если «подсчет будет неправильным, каждый штат, каждый район может не получить равную долю федерального финансирования для своих жителей и налогоплательщиков».
Как пишет Hill, представители Демократической партии опасаются, что внесение в анкету вопроса о гражданстве приведет к неточному пересчету населения, потому что иммигранты могут отказаться участвовать в переписи.
О том, что анкета переписи населения 2020 года будет включать вопрос о гражданстве, ранее сообщил глава минторга США Уилбур Росс. Он, в частности, напомнил, что вопрос о гражданстве включался в перепись населения вплоть до 1950 года.
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