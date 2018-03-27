Ещё
СМИ: наставник бывшего врача-насильника из США сидит в тюрьме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: наставник бывшего врача-насильника из США сидит в тюрьме 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Декан Университета штата Мичиган Уильям Стрампел, который являлся наставником бывшего врача женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара, попал под стражу, сообщает ТАСС.
По информации NBC, Стрампел сидит в одной из тюрем округа Ингэм. Примечательно, что в базе данных узника отсутствует информация о том, по какому конкретно обвинению его посади.
Арест 70-летнего декана произошел перед пресс-конференцией прокуратуры штата, которая проводит расследование о сексуальном насилии в детском спорте.
Газета.Ru: последние новости
В США не захотели ставить памятник советским летчикам Создатели "Симпсонов" сделали Путина госсекретарем США Bloomberg: Ким Чен Ын впервые с 2011 года покинул КНДР
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэр предложил людям осмотреть морг и сгоревший ТЦ111
Госдеп США отреагировал на трагедию в России125
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ672
Запад возмутил цинизмом после ЧП в Кемерово49
В ФРГ вступились за Россию41
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение