СМИ: наставник бывшего врача-насильника из США сидит в тюрьме

Декан Университета штата Мичиган Уильям Стрампел, который являлся наставником бывшего врача женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара, попал под стражу, сообщает ТАСС

По информации NBC, Стрампел сидит в одной из тюрем округа Ингэм. Примечательно, что в базе данных узника отсутствует информация о том, по какому конкретно обвинению его посади.