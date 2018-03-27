На военные объекты в США прислали посылки со взрывчаткой — СМИ

На несколько американских военных объектов, расположенных недалеко от Вашингтона, поступили посылки, которые содержали взрывоопасные вещества.

Как передает CNN, ссылаясь на источники в правоохранительных органах , одна из таких посылок поступила в здание Университета национальной обороны на базе Форт Макнейр в Вашингтоне в понедельник в 08:30 по местному времени (15:30 мск).

Кроме того, подозрительные посылки поступили на адреса лаборатории ФБР в Куантико (штат Вирджиния) и военной базы Форт Белвур.

По информации телеканала, посылки были переданы для проведения экспертизы Федеральному бюро расследований (ФБР).