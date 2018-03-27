Узбекистан и США выразили единую позицию по урегулированию афганского конфликта

Стороны подчеркнули, что выступают за скорейшее начало мирного политического процесса по урегулированию афганского конфликта.

Также была подтверждена обоюдная поддержка усилий правительства Афганистана по установлению мира и стабильности в стране, интеграции этого государства в процессы регионального экономического сотрудничества. —0—