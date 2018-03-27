Узбекистан и США выразили единую позицию по урегулированию афганского конфликта 

Ташкент, 27 марта /Синьхуа/ — Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шэннон в понедельник обменялись мнениями о ситуации в Афганистане. Об этом сообщило информагентство УзА.
Стороны подчеркнули, что выступают за скорейшее начало мирного политического процесса по урегулированию афганского конфликта.
Также была подтверждена обоюдная поддержка усилий правительства Афганистана по установлению мира и стабильности в стране, интеграции этого государства в процессы регионального экономического сотрудничества. —0—