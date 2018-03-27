CNN: Нуланд в 2014 году отклонила меры против вмешательства извне в выборы-2016

НЬЮ-ЙОРК , 27 марта. / ТАСС /. Администрация 44-го президента Барака Обамы , а конкретно Виктория Нуланд в конце 2014 года отказалась от идеи принять меры для предотвращения угрозы приписываемого ныне Москве вмешательства в ход предвыборной кампании в США 2016 года. Об этом сообщил в понедельник в эфире телекомпании CNN бывший американский дипломат Бретт Брюэн, курировавший вопросы глобального взаимодействия в Белом доме с 2013 по 2015 год.

По его утверждениям, в 2014 году он во время совещаний Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома предупреждал, что российские хакеры успешно сеют раскол в обществе Украины, и что в этом плане США рискуют повторить судьбу Киева. «Я в ситуационной комнате Белого дома неоднократно задавал вопрос, почему мы продолжаем считать это проблемой, которая затрагивает только Украину или Восточную Европу. Это же вещь, которая будет двигаться по Западной Европе, потом — к нашим берегам, и мы должны быть готовы к этому», — сказал Брюэн.

Он рассказал, что входил в состав оперативной группы, уполномоченной правительством США противостоять вмешательству РФ в выборы на Украине. По словам Брюэна, он с коллегами добился определенных успехов, представив отчет с фактами и наглядными видеоматериалами.

Нуланд идею отклонила

Он сказал, что ближе к завершению 2014 года предложил создать командный центр при Госдепартаменте с целью противостоять любой пропагандистской войне, которая может быть нацелена против США и их союзников. Эту идею лично отклонила занимавшая тогда пост помощника госсекретаря США Виктория Нуланд, заявил Брюэн.

Сама Нуланд заявила CNN , что на тот момент у Госдепартамента не было лишних средств для воплощения в жизнь такого предложения. «Насколько я помню, Брюэн по сути предлагал воссоздать Информационное агентство США (орган внешнеполитической пропаганды, действовавший с 1953 по 1999 годы — прим. ТАСС), но для этого не было ресурсов», — пояснила она. «Тогда мы исходили из того, что противостоять было лучше путем предоставления правдивой информации СМИ, а не путем еще большей пропаганды», — добавила она.