На военные объекты в США доставили шесть посылок со взрывчаткой

Шесть подозрительных пакетов, содержащих взрывчатые вещества, были доставлены на военные и разведывательные объекты в США . Об этом сообщает NBC. Отмечается, что все посылки были нейтрализованы.

В настоящее время сотрудники ФБР и военные расследуют эти инциденты.

В марте в американском городе Остин произошла серия взрывов, в результате которых погибли и пострадали люди. Бомбы были подброшены жертвам в виде посылок.

Позднее подозреваемый в осуществлении взрывов в техасском Остине покончил с собой после перестрелки с полицией.