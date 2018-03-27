На военные объекты в США доставили шесть посылок со взрывчаткой 

Шесть подозрительных пакетов, содержащих взрывчатые вещества, были доставлены на военные и разведывательные объекты в США. Об этом сообщает NBC. Отмечается, что все посылки были нейтрализованы.
В настоящее время сотрудники ФБР и военные расследуют эти инциденты.
В марте в американском городе Остин произошла серия взрывов, в результате которых погибли и пострадали люди. Бомбы были подброшены жертвам в виде посылок.
Позднее подозреваемый в осуществлении взрывов в техасском Остине покончил с собой после перестрелки с полицией.