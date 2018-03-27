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После выхода скандального интервью Сторми Дэниелс Мелания Трамп не появилась на публике вместе с мужем
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После выхода скандального интервью Сторми Дэниелс Мелания Трамп не появилась на публике вместе с мужем 

Карельские вести 58 минут назад
Фото: Карельские вести
Мелания и Дональд Трамп
Если Мелания Трамп и увидела в минувшие выходные интервью Сторми Дэниелс на канале CBS, то в понедельник публика не смогла прочесть по лицу первой леди ее реакцию, потому что Дональд Трамп вернулся в Вашингтон один. Мелания не прилетела вместе с ним из резиденции Мар-а-Лаго, где они всей семьей провели уикенд. Супруга президента осталась во Флориде вместе с 12-летним сыном Бэрроном.
Однако журналистам хотелось узнать, видела ли первая леди телеинтервью Сторми, поэтому они обратились с вопросом к пресс-секретарю Стефани Гришэм.
Она (Мелания Трамп — прим.ред.) сосредоточена на своих материнских обязанностях и наслаждается весенними каникулами в Мар-а-Лаго, а также работает над будущими проектами,
— уклончиво ответил официальный представитель Белого дома.
Мелания Трамп
Гришэм обратилась к прессе в Twitter, попросив журналистов подумать не о «спекуляциях и непристойных сплетнях», а о несовершеннолетнем Бэрроне, чье имя попросила не упоминать в новостях.
Напомним, западная пресса ждет реакцию Мелании Трамп на сведения о предполагаемой неверности мужа не в первый раз. В конце января, когда СМИ только начали тиражировать эту историю, супруга американского президента тоже улетела в отпуск в Мар-а-Лаго.
Дональд и Мелания Трамп
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