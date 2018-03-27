В ЦРУ и военные гарнизоны США прислали посылки с взрывчаткой

Всего было отправлено десять устройств: в отделения ЦРУ, военные гарнизоны Форт Бельвуар и Форт МакНайр (Вашингтон, округ Колумбия ) и в Морской центр поддержки Дальгрен (штат Вирджиния).

По свидетельству очевидца, взрывчатка была изготовлена очень грубо и содержала черный порох. При детонации она не смогла бы нанести смертельных ранений.

По меньшей мере в одной посылке, которая пришла в Национальный университет обороны в форте МакНайр, содержалось взрывоопасное вещество, но его быстро обезвредили.

Источник в силовых структурах отметил, что все подозрительные объекты изъяли и отправили на анализ в ФБР.

Напомним, в марте в американском Остине произошло четыре инцидента с посылками-бомбами. В результате взрывов погибли два человека, четверо получили ранения различной степени тяжести. Злоумышленник был ликвидирован полицией при задержании.

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