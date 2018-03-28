В США арестовали подозреваемого в отправке посылки с порохом в ЦРУ

Житель города Эверетт (штат Вашингтон) Тан Конг Пхан был арестован еще 26 марта, но стало известно об этом только сейчас. Мужчину задержали в доме, где он проживал.

Пхану предъявлены обвинения в отправке посылок с порохом военным и правительственным структурам в США.

Ранее стало известно, что посылка с порохом была направлена в отряд саперов, дислоцированный в Форт-Белвуре (штат Виргиния). Еще один пакет со взрывчаткой был доставлен в Национальный университет обороны в Форт-Макнейр в Вашингтоне, округ Колумбия

Аналогичные посылки были получены ЦРУ и военно-морским фондом поддержки в Далгрене (штат Виргиния).

Сообщалось, что в общей сложности обнаружено более 10 подозрительных посылок. По данным следствия, в каждой посылке, отправленной обвиняемым, была бутылка с неизвестным веществом с фитилем и устройством GPS. Все посылки переданы в Федеральное бюро расследований (ФБР). Сотрудники лаборатории ФБР в Куантико (штат Виргиния) проводят экспертизы.

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