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В США арестовали подозреваемого в отправке посылки с порохом в ЦРУ
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В США арестовали подозреваемого в отправке посылки с порохом в ЦРУ 

Newsru.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
В США сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) арестовали 43-летнего мужчину, подозреваемого в  отправке посылок
с порохом и взрывчаткой в ЦРУ и на военные объекты, сообщает агентство Reuters.
Житель города Эверетт (штат Вашингтон) Тан Конг Пхан был арестован еще 26 марта, но стало известно об этом только сейчас. Мужчину задержали в доме, где он проживал.
Пхану предъявлены обвинения в отправке посылок с порохом военным и правительственным структурам в США.
Ранее стало известно, что посылка с порохом была направлена в отряд саперов, дислоцированный в Форт-Белвуре (штат Виргиния). Еще один пакет со взрывчаткой был доставлен в Национальный университет обороны в Форт-Макнейр в Вашингтоне, округ Колумбия.
Аналогичные посылки были получены ЦРУ и военно-морским фондом поддержки в Далгрене (штат Виргиния).
Сообщалось, что в общей сложности обнаружено более 10 подозрительных посылок. По данным следствия, в каждой посылке, отправленной обвиняемым, была бутылка с неизвестным веществом с фитилем и устройством GPS. Все посылки переданы в Федеральное бюро расследований (ФБР). Сотрудники лаборатории ФБР в Куантико (штат Виргиния) проводят экспертизы.
Как отмечает
The Seattle Times, Пхану грозит тюремное заключение сроком до десяти лет и штраф в размере 250 тысяч долларов, если его вина будет доказана.
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