Новый советник Трампа оказался замешан в скандале с Cambridge Analytica

Общественная организация Болтона John Bolton Super PAC, которая занимается поддержкой предвыборных кампаний американских политиков, потратила почти 1,2 млн долларов на услуги СА по определению свой целевой аудитории. Как сообщили бывшие сотрудники британской фирмы, Болтон не мог не знать, что Cambridge Analytica оперирует данными пользователей Facebook, которые втайне от них компании поставляла сама социальная сеть, передает RT.

«Информация и макеты, которые получала компания Болтона, извлекали из базы данных Facebook. И мы однозначно говорили им (компании Super PAC) о том, каким образом мы работаем. Мы обговаривали это на телеконференциях и на встречах», — рассказал газете The New York Times экс-сотрудник CA Кристофер Уайли.

Издание USA Today со ссылкой на регистрационные документы Федеральной избирательной комиссии утверждает, что организация Болтона заплатила CA за «исследования» в данной области более 800 тыс. долларов.

Между тем в самой Super PAC заверяют, что ничего не знали о методах и технологиях CA и не сотрудничали с фирмой в 2016 году. «Что касается любых обвинений в неподобающих действиях, то The John Bolton Super PAC ничего не знала о действиях Cambridge Analytica до появления публикаций в прессе. Более того, компания не сотрудничает с CA по политической рекламе с 2016 года», — заявил представитель Super PAC Гарретт Маркес.

NYT отмечает, что деятельность Джона Болтона и Super PAC была в основном связана с избирательными кампаниями сенаторов. Продвижение определенных политиков было нацелено на аудиторию, выделенную на основе алгоритма Cambridge Analytica. В частности, компания Болтона делала ставку на милитаристские взгляды, в связи с чем заказывала исследования мнения людей о вопросах национальной безопасности.

«В действительности это означало склонение людей к более милитаристскому мировоззрению. Это то, что они (в Super PAC) хотели, по их словам», — отметил Уайли.

Так, для продвижения на пост сенатора от штата Арканзас Тома Коттона Super PAC делала ставку на выделенную группу избирателей, считающих, что США слабы перед угрозой войн и терроризма.

Однако, по мнению экспертов, отрицание связей с Cambridge Analytica вряд ли поможет Болтону, если в США начнется серьезное расследование этого дела. Одной из причин является близость советника к Трампу, которому противостоит американский истеблишмент.

США, Евросоюз Великобритания уже потребовали от Facebook объяснений в связи с доступом Cambridge Analytica к персональным данным пользователей. Эти данные якобы использовались в ходе избирательной кампании в США в интересах Дональда Трампа в 2016 году. Цукерберга пригласили лично принять участие в слушаниях в конгрессе по этому вопросу. Однако сам основатель и глава Facebook заявил, что компания не нашла связи между британской фирмой Cambridge Analitica, незаконно получавшей данные пользователей Facebook, и Россией