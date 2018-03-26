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Представитель Мелании Трамп призвал оградить ее сына от сплетен
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Представитель Мелании Трамп призвал оградить ее сына от сплетен 

Журнал ОК! 1 час назад
Первая леди США Мелания Трамп стойко сохраняла спокойствие на фоне бушующих слухов об изменах мужа Дональда Трампа. Но видимо, терпение Мелании стало заканчиваться. Ее представитель Стефани Гришам выступила в поддержку 12-летнего сына Трампов.
Хотя я знаю, что СМИ наслаждаются спекуляцией и непринужденными сплетнями, я бы хотела напомнить людям о маленьком ребенке, который должен держаться как можно дальше от этого всего, — сказала Гришам.
Отметим, в воскресенье порноактриса Сторми Дэниелс дала откровенное интервью, где рассказала о своих взаимоотношениях с Дональдом Трампом. Сам президент США назвал информацию ложной. Добавим, что Сторми Дэниелс утверждает, что у нее был роман с Трампом, когда он уже был женат на Мелании. Правда, тогда ей пришлось подписать договор о неразглашении их связи. Молчание обошлось Дональду в 130 тысяч долларов. А теперь Сторми решила вернуть деньги президенту, но обнародовать историю.
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