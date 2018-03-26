Представитель Мелании Трамп призвал оградить ее сына от сплетен

Первая леди США Мелания Трамп стойко сохраняла спокойствие на фоне бушующих слухов об изменах мужа Дональда Трампа. Но видимо, терпение Мелании стало заканчиваться. Ее представитель Стефани Гришам выступила в поддержку 12-летнего сына Трампов.

Хотя я знаю, что СМИ наслаждаются спекуляцией и непринужденными сплетнями, я бы хотела напомнить людям о маленьком ребенке, который должен держаться как можно дальше от этого всего, — сказала Гришам.

Отметим, в воскресенье порноактриса Сторми Дэниелс дала откровенное интервью, где рассказала о своих взаимоотношениях с Дональдом Трампом. Сам президент США назвал информацию ложной. Добавим, что Сторми Дэниелс утверждает, что у нее был роман с Трампом, когда он уже был женат на Мелании. Правда, тогда ей пришлось подписать договор о неразглашении их связи. Молчание обошлось Дональду в 130 тысяч долларов. А теперь Сторми решила вернуть деньги президенту, но обнародовать историю.