США закрывают консульство РФ по неожиданной причине

Закрытие генконсульства России в Сиэттле в администрации президента США объяснили непосредственной близостью объекта «к одной из баз подводных лодок и Boeing». Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Слова Сары Сандерс вызвали удивление представителей российского генконсульства, передает RT. Как рассказал консул-советник Халит Айсин, впервые о существовании базы подводных лодок в Сиэттле он узнал из этого заявления.
«Меня это мало интересовало, и всех остальных тоже», — добавил Айсин.
Ранее стало известно, что США вышлют 60 российских дипломатов и закроют генеральное консульство России в Сиэттле в знак солидарности с позицией Великобритании по «делу Скрипаля».