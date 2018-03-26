США закрывают консульство РФ по неожиданной причине

США закрывают генконсульство РФ из-за баз подводных лодок

Слова Сары Сандерс вызвали удивление представителей российского генконсульства, передает RT. Как рассказал консул-советник Халит Айсин, впервые о существовании базы подводных лодок в Сиэттле он узнал из этого заявления.

«Меня это мало интересовало, и всех остальных тоже», — добавил Айсин.