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США закрывают консульство РФ по неожиданной причине
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США закрывают генконсульство РФ из-за баз подводных лодок 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Закрытие генконсульства России в Сиэттле в администрации президента США объяснили непосредственной близостью объекта «к одной из баз подводных лодок и Boeing». Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
>> США высылают российских дипломатов
Слова Сары Сандерс вызвали удивление представителей российского генконсульства, передает RT. Как рассказал консул-советник Халит Айсин, впервые о существовании базы подводных лодок в Сиэттле он узнал из этого заявления.
«Меня это мало интересовало, и всех остальных тоже», — добавил Айсин.
Ранее стало известно, что США вышлют 60 российских дипломатов и закроют генеральное консульство России в Сиэттле в знак солидарности с позицией Великобритании по «делу Скрипаля».
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