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Ким Чен Ын прибыл в Китай
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Ким Чен Ын прибыл в Китай 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай, сообщают западные СМИ со ссылкой на источники.
Ранее агентство Киодо сообщало, что высокопоставленный член руководства КНДР находится с визитом в столице Китая, прибывший в эту страну на поезде — таким же путем раньше прибывал в КНР отец нынешнего лидера Северной Кореи Ким Чен Ир, передает ТАСС.
В последнее время представители КНДР начали переговоры с представителями других стран о ситуации вокруг Корейского полуострова, в том числе с дипломатами из Южной Кореи. Также сообщалось, что Ким Чен Ын выразил сильное желание заключить мирное соглашение и установить дипломатические отношения с США.
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