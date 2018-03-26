Ещё
Bloomberg: Ким Чен Ын впервые с 2011 года покинул КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Bloomberg: Ким Чен Ын впервые с 2011 года покинул КНДР 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые с 2011 года покинул территорию КНДР и совершил визит в Пекин. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
По данным агентства, специальный поезд привез Ким Чен Ына в Пекин через северо-восточный китайский пограничный город Даньдун.
Как отмечается, визит главы Северной Кореи связан с решением президента США Дональда Трампа провести с ним встречу.
При этом не уточняется, как долго Ким Чен Ын пробудет в Пекине и с кем он собирается встретится.
Ранее была названа дата переговоров по саммиту Южной Кореи и КНДР.
Газета.Ru: последние новости
Трамп внес на утверждение на пост госсекретаря кандидатуру Помпео Китай пригрозил США ответными мерами из-за новых пошлин В МИДе посмеялись над заявлением Франции о солидарности с Лондоном по делу Скрипаля
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Грозном горит многоэтажный дом92
Глава МИД Сербии заявил о начале «ледяной войны»154
В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы356
Новый антироссийский шаг125
В МИД РФ отреагировали на решение Запада404
Видео
04:07
Запертым дверям в кинозале сгоревшего ТЦ дали объяснение
Пожары Происшествия
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
00:46
Стало известно о смерти рэпера Babangida
Шоу-бизнес
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
При пожаре в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение