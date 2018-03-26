Bloomberg: Ким Чен Ын впервые с 2011 года покинул КНДР

По данным агентства, специальный поезд привез Ким Чен Ына в Пекин через северо-восточный китайский пограничный город Даньдун.

Как отмечается, визит главы Северной Кореи связан с решением президента США Дональда Трампа провести с ним встречу.

При этом не уточняется, как долго Ким Чен Ын пробудет в Пекине и с кем он собирается встретится.

Ранее была названа дата переговоров по саммиту Южной Кореи и КНДР.