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Судьбу консульства США в Екатеринбурге решат через Twitter
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Судьбу консульства США в Екатеринбурге решат через Twitter 

АиФ Урал 51 минуту назад
Фото: АиФ Урал
Екатеринбург может лишиться консульства США. Голосование о том, какой российский город должен будет лишиться дипломатического представительства запустили в официальном аккаунте посольства России в США в Twitter, об этом сообщает во вторник, 27 марта, «АиФ-Урал».
Голосование появилось в Twitter-аккауне посольства России в США накануне. В сообщении говорится: «Американская администрация объявила о закрытии российского консульства в Сиэтле. Какое бы генсонсульство США в России вы бы закрыли, если бы вам предложили решить». На выбор пользователям предложили три дипломатический представительства — во Владивостоке, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.
Сейчас наибольшее количество голосов набрало консульство США в северной столице. На момент публикации за этот вариант проголосовало 47% пользователей.
Напомним, до этого стало известно о том, что генконсульство США в Екатеринбурге не сможет выдать визы всем желающим. Штат дипломатического предстваительства уменьшился примерно на 60%, поэтому сотрудники консульства не смогут обрабатывать все поступающие запросы в полном объеме.
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