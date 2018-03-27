Судьбу консульства США в Екатеринбурге решат через Twitter

Екатеринбург может лишиться консульства США . Голосование о том, какой российский город должен будет лишиться дипломатического представительства запустили в официальном аккаунте посольства России в США в Twitter, об этом сообщает во вторник, 27 марта, «АиФ-Урал»

Голосование появилось в Twitter-аккауне посольства России в США накануне. В сообщении говорится: «Американская администрация объявила о закрытии российского консульства в Сиэтле. Какое бы генсонсульство США в России вы бы закрыли, если бы вам предложили решить». На выбор пользователям предложили три дипломатический представительства — во Владивостоке , Екатеринбурге и Санкт-Петербурге

Сейчас наибольшее количество голосов набрало консульство США в северной столице. На момент публикации за этот вариант проголосовало 47% пользователей.

Напомним, до этого стало известно о том, что генконсульство США в Екатеринбурге не сможет выдать визы всем желающим. Штат дипломатического предстваительства уменьшился примерно на 60%, поэтому сотрудники консульства не смогут обрабатывать все поступающие запросы в полном объеме.