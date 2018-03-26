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США высылают руководителя центра науки и культуры в Вашингтоне
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США высылают руководителя центра науки и культуры в Вашингтоне
РИА Новости
1 час назад
Фото:
РИА Новости
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США
ВЫСЫЛАЮТ РУКОВОДИТЕЛЯ ЦЕНТРА НАУКИ И КУЛЬТУРЫ В ВАШИНГТОНЕ, САМ ЦЕНТР ПРОДОЛЖИТ РАБОТАТЬ — ГЛАВА РОССОТРУДНИЧЕСТВА
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