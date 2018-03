Посол РФ выразил жесткий протест Госдепу после высылки дипломатов

Посол РФ США заявил, что действия американской стороны неправомерны.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что выразил жесткий протест госдепартаменту США после высылки 60 российских дипломатов и закрытия генконсульства в Сиэтле.

#Antonov: the #UnitedStates🇺🇸 took a very bad step by cutting very little still remains in terms of Russian-American relations. 📹 https://t.co/ynI9iDfZmQ pic.twitter.com/eclRTBMGRg

— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 26 марта 2018 г.