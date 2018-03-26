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В штате Теннесси после долгих обсуждений приняли закон о смарт-контрактах
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В штате Теннесси после долгих обсуждений приняли закон о смарт-контрактах 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Губернатором американского штата Теннесси был подписан закон, который выводит из тени блокчейн-данные и смарт-контракты в регионе. Билл Хэслем, губернатор штата Теннесси, подписал в четверг долгожданный документ, принятие которого растянулось на многие месяцы, в результате задержки южноамериканский штат стал одним из самых отсталых в этом плане регионов США. Согласно официальным данным, законопроект был впервые представлен в парламенте в январе, однако только сейчас прошел все этапы согласования. Документом признается законность всех операций со смарт-контрактами на территории штата. Напомним, принятие похожих законов пока задерживается в американских штатах Флорида и Небраска. При этом губернатор Аризоны подписал схожий документ еще в мае прошлого года.
фото: Visual Hunt
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