С 2021 года Great Wall начнёт делать автомобили в США на чужих заводах! 

Интересно, что при этом Вей Цзянчун ни словом не обмолвился о строительстве собственного предприятия в Северной Америке, уточнив, что пока таких планов нет. И, поскольку, завозить автомобили в США (особенно из Китая) в ближайшее время может оказаться делом весьма накладным, топ-менеджмент Great Wall планирует начать сотрудничество по сборке с одним из местных производителей, специализирующихся на контрактном выпуске автомобилей. А таких в США — не менее десятка.
Интересно, что прежде руководители Great Wall рассматривали вопрос о строительстве завода в Мексике, однако после того, как к власти пришёл Трамп, пообещавший разрушить NAFTA — Североамериканскую ассоциацию свободной торговли, куда США входят наряду с Канадой и Мексикой, китайцы уже не вспоминали о сборке в этой стране. Напомним, что, по мнению Трампа, именно основание NAFTA в 1993 году сильно ударило по промышленности страны, создав предпосылки к массовому переносу производств в Мексику, где рабочая сила дешевле почти в 10 раз.