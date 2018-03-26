Что касается соглашения о проведении встречи на высшем уровне между США и КНДР, то я не думаю, что роль сыграли антикорейские санкции. Рост экономики КНДР ускорился в период с 2012 по 2013 год, когда были усилены санкции. Проблема заключается в ином. Складывается впечатление, что завершилось производство ядерного оружия, а также ракет дальнего радиуса действия, и Ким Чен Ын принял решение: «Мы достигли своей цели и гарантировали безопасность от США. Теперь можно свернуть ядерную и ракетную гонку».
Несомненно, КНДР стремится к политическому диалогу, направленному на дипломатическое признание, ослабление санкций и экономическую поддержку. Для того, чтобы четко обозначить все требования КНДР, необходимо провести детальные переговоры, не выдвигая никаких условий.
Для КНДР ядерная и ракетная программа является гарантией безопасности. Она не откажется от нее просто так.
КНДР не хочет повторять судьбу руководителя Ливии полковника Муаммара Каддафи, который избавился от оружия массового поражения.
Следовательно, лучший выход для США и мирового сообщества — заключить надежное и прозрачное соглашение о гарантиях безопасности КНДР. Гарантии безопасности должны быть твердыми и убедительными, чтобы не было никаких оснований для подозрений.
Для таких переговоров необходимо доверие и гарантии (в отношении КНДР) участников шестисторонних переговоров, а также постоянных членов Совета Безопасности ООН. Дело в том, что КНДР должна предпринять шаги, не подлежащие отмене: ликвидация ядерных и ракетных учреждений, предоставление секретной информации и так далее.
Проблема также в том, смогут ли США соблюдать условия соглашения. США самовольно вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны и Транстихоокеанского партнерства (ТТП). Сейчас Трамп заявляет о пересмотре ядерного соглашения с Ираном. Все это, в особенности, перспективы иранского соглашения напрямую связаны с КНДР. Если ядерное соглашение падет жертвой геополитических амбиций США, будет ли убедительным аналогичный договор?
Причина, по которой не сложились предыдущие переговоры, проста. Оппоненты КНДР не верят в то, что эта страна способна продолжить существование. Они надеются, что в скором времени система рухнет и Южная Корея поглотит КНДР по немецкому сценарию. Урегулировать северокорейскую проблему можно только одним способом: США, РК и Япония должны принять существование КНДР и предпринять меры к сосуществованию.
Я считаю, что не стоит связывать проблему похищения японских граждан с ядерной проблемой. Японии и КНДР следует урегулировать этот вопрос отдельно.