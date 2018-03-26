Япония, США, РК и КНДР: сосуществование — путь к урегулированию

Что касается соглашения о проведении встречи на высшем уровне между США КНДР , то я не думаю, что роль сыграли антикорейские санкции. Рост экономики КНДР ускорился в период с 2012 по 2013 год, когда были усилены санкции. Проблема заключается в ином. Складывается впечатление, что завершилось производство ядерного оружия, а также ракет дальнего радиуса действия, и Ким Чен Ын принял решение: «Мы достигли своей цели и гарантировали безопасность от США. Теперь можно свернуть ядерную и ракетную гонку».

Несомненно, КНДР стремится к политическому диалогу, направленному на дипломатическое признание, ослабление санкций и экономическую поддержку. Для того, чтобы четко обозначить все требования КНДР, необходимо провести детальные переговоры, не выдвигая никаких условий.

Для КНДР ядерная и ракетная программа является гарантией безопасности. Она не откажется от нее просто так.

КНДР не хочет повторять судьбу руководителя Ливии полковника Муаммара Каддафи , который избавился от оружия массового поражения.

Следовательно, лучший выход для США и мирового сообщества — заключить надежное и прозрачное соглашение о гарантиях безопасности КНДР. Гарантии безопасности должны быть твердыми и убедительными, чтобы не было никаких оснований для подозрений.

Для таких переговоров необходимо доверие и гарантии (в отношении КНДР) участников шестисторонних переговоров, а также постоянных членов Совета Безопасности ООН . Дело в том, что КНДР должна предпринять шаги, не подлежащие отмене: ликвидация ядерных и ракетных учреждений, предоставление секретной информации и так далее.

Проблема также в том, смогут ли США соблюдать условия соглашения. США самовольно вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны и Транстихоокеанского партнерства (ТТП). Сейчас Трамп заявляет о пересмотре ядерного соглашения с Ираном . Все это, в особенности, перспективы иранского соглашения напрямую связаны с КНДР. Если ядерное соглашение падет жертвой геополитических амбиций США, будет ли убедительным аналогичный договор?

Причина, по которой не сложились предыдущие переговоры, проста. Оппоненты КНДР не верят в то, что эта страна способна продолжить существование. Они надеются, что в скором времени система рухнет и Южная Корея поглотит КНДР по немецкому сценарию. Урегулировать северокорейскую проблему можно только одним способом: США, РК и Япония должны принять существование КНДР и предпринять меры к сосуществованию.

Я считаю, что не стоит связывать проблему похищения японских граждан с ядерной проблемой. Японии и КНДР следует урегулировать этот вопрос отдельно.