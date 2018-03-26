Новый милитаризм: как военные контролируют Америку

Москва, 26 марта — «Вести. Экономика» В отличие от корпораций, которые продают товары розничным потребителям, Lockheed Martin и другие крупные подрядчики в правительстве США напрямую зависят от продаж правительствам в плане прибыли и, особенно, в плане продаж собственному правительству, которое они контролируют. Они контролируют свой внутренний рынок, который является правительством США, и используют его для продажи союзным правительствам своей продукции, так как иностранные правительства являются экспортными рынками для их продуктов и услуг. Эти корпорации контролируют правительство США и НАТО. А понять как они это делают, необходимо для того, чтобы оценить внешнюю политику Америки, то есть, какие страны являются «союзниками» правительства США (такие как Саудовская Аравия и Израиль) и какие страны являются его «врагами» (такие как Ливия и Сирия), и, значит, подходят для вторжения Америки или свержения правительства этой страны посредством переворота. Демонизируется глава государства; затем происходит вторжение или переворот. Вот и все. Поскольку Америка приватизировала оборонную промышленность, в Америке инвесторы смогут заработать прибыль от вторжения и оккупации зарубежных стран; а миллиардеры, которые контролируют эти корпорации, покупают Конгресс и Президента, чтобы сохранить поступление этих доходов для себя. В этом суть военного бизнеса, поскольку его рынки — это правительства, но не те правительства, которые аристократия хочет свергнуть и заменить. Иностранные правительства, которые должны быть свергнуты, являются не рынками, а целями. Эти несчастные страны идут к кровопролитиям и нищете. Но если вы контролируете эти корпорации, вам нужны эти вторжения и оккупации, и вам, конечно, нет дела ни до одной из жертв, которые (в отличие от прибылей) не имеют отношения к вашему бизнесу. Фактически, убийства людей и разрушение зданий — это то, что вы как миллиардер с контрольным пакетом акций одного из 100 лучших подрядчиков в правительстве США продаете своему правительству и всем другим правительствам, которых пропаганда страны будет представлять как «врагов» — Ирак, Афганистан, Сирия, Йемен и т. д. — и определенно не как «союзников», типа иностранных рынков: Саудовская Аравия, ЕС-НАТО, Израиль и т.д. Что касается ваших крупнейших зарубежных рынков, они будут «союзниками»; так что вы (то есть национальная аристократия, владеющая СМИ и т. д.) будете защищать их, и вам нужно будет, чтобы американские военные (налогоплательщики и войска) защищали их. Это защита вашего рынка, хотя вы как владелец корпорации ни за что не платите. Это уникальный характер ведения военного бизнеса и уникальные возможности для инвесторов. Таким образом, 21 мая 2017 года президент США Дональд Трамп продал семье Сауда, владеющей Саудовской Аравией, продукцию американских производителей оружия на рекордные $350 млрд, которую они теперь обязаны покупать в течение следующих десяти лет, с первичным взносом в размере $100 млрд только в первый год. Эта сделка, безусловно, является крупнейшей частью стимула Трампа для американских производителей. Однако она касается только военных производителей, которые практически полностью зависят от продаж правительствам, в частности, «дружественным» правительствам: «союзникам», типа семьи Сауда. Война в Йемене Война Саудовской Аравии против соседнего Йемена — хороший пример того как работают такие операции: прибыль миллиардеров, кровопролитие и разрушение — в данном случае — разрушение жизни йеменцы. Война Йемена восходит к Арабской весне в Йемене, во время которой был свергнут президент, бывший полковник, а затем генерал Салех, который пользовался поддержкой США и домом Сауда. По данным ООН, к 2012 году Салех накопил состояние на сумму от $32 до $60 млрд, которое располагалось по меньшей мере в 20 странах, что делало его одним из самых богатых людей в мире. С 1978 по 2012 год Салех получил $2 млрд в основном незаконными методами: хищением, вымогательством и кражей средств из программы субсидирования энергоносителей в Йемене". Корреспондент New York Times по Ближнему Востоку Роберт Ф. Уорт описал Салеха как человека, способного достичь взаимопонимания с могущественными «большими шейхами», чтобы стать «частью системы управления мафиозного типа». Салеха можно обвинить в том, что он возвысил других сильных сторонников на Ближнем Востоке, сумев «получить доступ к десяткам миллиардов долларов государственных фондов для себя и своей семьи, несмотря на крайнюю нищету своей страны». Салех бежал в Саудовскую Аравию. Его преемником стал бывший генерал Хади. Затем произошла вторая революция, и 21 января 2015 года шиитское ополчение хуситов захватило власть, а антишиитская Семья Сауда незамедлительно начала бомбардировку Йемена, используя американское оружие и военных, прошедших подготовку у американских инструкторов. То есть: аристократия США, как и аристократия Саудовской Аравии (королевская семья), отличаются радикальным антишиитским настроем. Но если мотивом поведения Саудовской Аравии является, скорее, ненависть, чем жадность, то мотив поведения США — это именно жадность. Начиная с переворота в главной шиитской стране Иране в 1953 году, США руководствовались исключительно жадностью, в частности, из-за нефтяных (и других) компаний, которые также (в дополнение к оборонным предприятиям) контролируют внешнюю политику США. Самый последний опрос, который был проведен среди американской общественности относительно вооружения и подготовки военных Саудовской Аравии за счет сил Америки, чтобы начать бомбардировку Йемен, был проведен в ноябре 2017 года, окончательно обработан 28 января 2018 года, и, наконец, опубликован месяц спустя, 28 февраля 2018 года. Опрос был проведен среди 1 тыс. человек, которым был задан вопрос: Конгресс рассматривает законопроект о выводе американских войск из проводимой Саудовской Аравией войны в Йемене. Вы поддерживаете этот законопроект или выступаете против? Поддержали законопроект 51,9%, против принятия законопроекта выступил 21,5%, воздержались от ответа 26,6%; следовательно, 71% выступили за поддержку законопроекта, лишь 29% были против. Иными словами, больше двух третей поддержали законопроект о выводе американских войск из этой войны. Но, когда было проведено голосование в Сенате США, 55% выступили против рассмотрения этого вопроса, 44% поддержали рассмотрение вопроса, 55% сенаторов не хотели, чтобы Сенат даже рассматривал этот вопрос.

Сегодня в Москве говорят о военных конфликтах на Ближнем Востоке. Это главная тема конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай». Сирию, Ливию и Йемен раздирают гражданские войны. И их экономики фактически разрушены.

Вот как была решена эта проблема: 4 декабря 2017 года, спустя несколько недель после проведения этого опроса, на российском телевидении вышел материал: «Смерть Салеха ознаменовала новый ад для Йемена», а участие правительства США в бомбардировке Йемена тогда усиливалось. Это событие — убийство Салеха — привлекло более широкое общественное внимание к Йеменской войне в стране, которая поставляла бомбы и оружие саудитам. 28 февраля 2018 года сенатор США Берни Сандерс отметил: «Эта совместная резолюция направлена на то, чтобы Президент вывел Вооруженные Силы США из боевых действий в Йемене, за исключением тех, которые участвуют в операциях против Аль-Каиды, в течение 30 дней, если: 1. Президент не запросит и Конгресс не санкционирует более позднюю дату или 2. Если не было объявлено о проведении войны или не было специального разрешения на использование Вооруженных сил».19 марта NBC объявил о том, что «сенаторов заставят голосовать за перераспределение роли США в Йемене» — то есть необходимо было просто заставить проголосовать в Сенате, а не проголосовать по самому вопросу. Однако, учитывая, что в подавляющем большинстве американские избиратели выступали против того, чтобы американцы вооружали саудовцев, чтобы вести войну против йеменцев, это голосование в Сенате по рассмотрению этого вопроса стало поводом для того, чтобы каждый сенатор был вынужден публично выступить по вопросу о поддержке этого крайне непопулярного вооружения саудовцев; и, таким образом, если бы это зашло так далеко, то производители оружия могли бы проиграть голосование, поскольку сенаторы затем голосовали бы не «просто» по вопросу процедуры, а по фактической проблеме. На следующий день Breitbart News выпустило материал под заголовком «Администрация, интервенционистский истеблишмент сведет на нет усилия по укреплению военной активности в Йемене» и представила полный отчет, который гласил: «Сенатская резолюция, которая призывает Закон о полномочиях в условиях военного времени требовать, чтобы администрация добивалась разрешения Конгресса или отменяла американскую поддержку в военных операциях Саудовской Аравии в Йемене, потерпела поражение во вторник голосованием 55-44». Миротворец-активист Дэвид Свансон разместил материал в Washingtonsblog «Почему 55 сенаторов США проголосовали за геноцид в Йемене».

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Баб-эль-Мандебский пролив

Оборонная промышленность не будет выступать против сенатора в его/ее голосовании против них, если их голос не понадобится для победы. Символическое голосование против них приемлемо. Все, что необходимо — это набрать минимальное количество голосов. Таким образом, это объясняет, почему правительство США действительно игнорирует общественное мнение и только претендует на роль демократического правительства. Это проводится путем обмана общественности. И в вопросах того, какие страны являются «союзниками», а какие — «врагами», а также в других вопросах, касающихся национальной обороны, все необходимые средства приемлемы, для того, чтобы достичь того, что Уолтер Липпман в 1921 году назвал «производством согласия». Он писал: «То, что производство согласия требует улучшений, никто не отрицает. Процесс, по которому возникает общественное мнение, безусловно, не менее сложный, чем на этих страницах, и возможности для манипуляций, открытые для всех, кто понимает этот процесс, достаточно просты. Производство согласия не является чем-то новым. Это хорошо забытое старое, что, как полагали многие, вымерло с появлением демократии. Но оно не вымерло. Фактически оно значительно улучшилось в техническом плане, поскольку теперь основано на анализе, а не на „правиле большого пальца“. Итак, в результате психологических исследований наряду с современными средствами коммуникации, практика демократии осталась в прошлом. Происходит революция, конечно более значительная, чем любое изменение экономической власти. ЦРУ фактически контролирует все „новостные“ СМИ. Более того, даже корпорации, которые не входят в список из 100 лучших государственных подрядчиков США, могут быть крайне зависимы в плане получения своих доходов от правительства США. Например, с 2014 года Amazon Web Services предоставила правительству США (ЦРУ, Пентагон, NSA и т. д.) свои услуги по „облачной“ обработке данных, которые с тех пор составили практически всю прибыль Amazon, хотя Amazon даже не входит в список 100 лучших подрядчиков правительства США; поэтому этот чрезвычайно прибыльный бизнес более важен для Джеффа Безоса (также владельца Washington Post), чем все остальные его инвестиции вместе взятые. Самой коррумпированной частью правительства США является часть „оборонной промышленности“. Это также безусловно самая популярная часть, самая уважаемая часть. Это токсичное сочетание: токсичное не только для внутренней, но и для внешней политики правительства — например, в определения того, какие страны являются „союзниками“, а какие — „врагами“. Подобная мегатоксичная комбинация не может существовать в стране, пресса которой не контролируется эффективно той же группой, которая эффективно контролирует правительство, глубинным государством. В Америке одним из ключевых моментов является тот факт, что „оборонные предприятия“ находятся в частной собственности. Глубинное правительство Некоторые эксперты уверены в том, что глубинное государство собирается взять под свой контроль Конгресс. Они отмечают, что если это произойдет, это станет следующим шагом в глобальной тенденции укрепления демократии на Западе, в значительной степени обусловленной американской внешней политикой. Это привело к тому, что правительства повсюду усиливали контроль над своим народом, обращаясь к демократическим принципам. Комитет по выборам в конгресс Демократической партии США назвал 102 места „конкурентоспособными“ в своей красно-синей программе кампании. 80 из этих мест принадлежат уязвимым республиканцам, а 22 являются местами, где должностное лицо выходит на пенсию. 57 из 221 кандидатов, выдвинувших кандидатуру Демократической партии в этих 102 районах, являются действующими или бывшими агентами военно-разведывательного комплекса. И из этих 102 районов в 44 есть один из этих кандидатов, в 11 — два, в одном — три. Нет никаких сомнений в том, что хаос в Белом доме после победы Трампа показал закулисную борьбу, ведущуюся для контроля за внешней политикой, внутренней безопасностью и военными расходами. До сих пор Трамп отказывался от России, Северной Кореи, Ирана и военных расходов, что заставляло полагать, что он на пути к тому, чтобы стать лакеем глубинного государства. Теперь, похоже, ЦРУ хочет контролировать баланс сил в Конгрессе. Если американскому военно-разведывательному комплексу удастся взять контроль над Конгрессом, это будет мощный удар по остаткам демократии в Америке. Это расчистит пространство для секретной государственной организации, которую мало или совсем не заботит жизнь людей и верховенство закона. Она будет иметь неограниченный доступ к национальным финансам для ускорения своей программы агрессии на мировом уровне.