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Трамп высылает 60 российских порнозвезд
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Трамп высылает 60 российских порнозвезд 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Дональд Трамп выслал из США 60 лучших российских звезд фильмов для взрослых в ответ на телеинтервью Сторми Дэниэлс.
Белый дом подтвердил этот шаг, сказав, что Трамп сам тщательно отобрал актеров для репатриации из списка, оказавшегося у него в компьютере.
Пресс-секретарь Белого дома сообщил: «Если мы оставим этих российских исполнителей, мы рискуем, что появятся новые много часовые нелицеприятные интервью про голое некрасивое как у увальня тело президента, что оно выглядит словно 250 фунтов сырого колбасного мяса без обертки ».
Русский порно актер «Ангел Наслаждения (Angel Delight)» заявил: «Я думаю, что это совсем не поможет, тем более, что Кремль поставил меня первым в очереди, чтобы стать следующим президентом».
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