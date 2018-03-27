Трамп высылает 60 российских порнозвезд

Дональд Трамп выслал из США 60 лучших российских звезд фильмов для взрослых в ответ на телеинтервью Сторми Дэниэлс.

Белый дом подтвердил этот шаг, сказав, что Трамп сам тщательно отобрал актеров для репатриации из списка, оказавшегося у него в компьютере.

Пресс-секретарь Белого дома сообщил: «Если мы оставим этих российских исполнителей, мы рискуем, что появятся новые много часовые нелицеприятные интервью про голое некрасивое как у увальня тело президента, что оно выглядит словно 250 фунтов сырого колбасного мяса без обертки ».

Русский порно актер «Ангел Наслаждения (Angel Delight)» заявил: «Я думаю, что это совсем не поможет, тем более, что Кремль поставил меня первым в очереди, чтобы стать следующим президентом».