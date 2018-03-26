Порнозвезда рассказала о сексуальных предпочтениях Трампа

По словам звезды фильмов для взрослых, Трамп очень любил говорить о себе и однажды показал ей копию делового журнала Fortune со своей фотографией на обложке.

«Я сказала: «кто-то должен взять этот журнал и отшлепать тебя». Я никогда не забуду его взгляд. Не думаю, чтобы кто-нибудь говорил с ним так, особенно, молодая женщина вроде меня», —

В эфире CBS порнозвезда рассказала, что Трамп приспустил штаны, и она пару раз его шлепнула. Также Дэниэлс рассказала, что поинтересовалась у Трампа о его супруге Мелании и недавно родившемся сыне Барроне.

«Не беспокойся об этом. У нас даже нет… у нас отдельные комнаты», — цитирует порнозвезда ответ миллиардера.

Телеведущий спросил Дэниэлс, хотела ли она заниматься сексом с Трампом, которому тогда было 60 лет.

«Нет, но я не отказала ему. Я не жертва, нет. Это было по согласию», — ответила женщина.

Ранее порнозвезда рассказала, что секс с Дональдом Трампом был скучным, а весь процесс происходил «как по учебнику, в одной позе».

Женщина прошла тест на полиграфе, который подтвердил, что в 2006 году у нее была интимная связь с будущим президентом. При этом Трамп не использовал презерватив.

Сообщалось, что женщина подписала договор о неразглашении этой связи и получила 130 тысяч долларов.

Однако звезда эротического жанра 20 раз нарушила свое обещание, и за это ей, возможно, придётся заплатить 20 миллионов долларов. Недавно адвокат Трампа Майкл Коэн подал на порноактрису в суд, обвиняя ее в нарушении договора.

После того, как болтливая актриса впервые рассказала о своем знаменитом половом партнёре, ей стали поступать угрозы. По словам Дэниэлс, на автостоянке в Лас-Вегасе в 2011 году к ней подошли неизвестные и пригрозили расправой.

«Я была со своей дочерью. Парень подошел ко мне и сказал мне: «Оставь Трампа в покое. Забудь эту историю. Затем он наклонился, посмотрел на мою дочь и сказал: „Какая красивая маленькая девочка. Будет обидно, если с ее мамой что-нибудь случится“, — пишет Mirror.