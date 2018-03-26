Военные США будут проводить военный парад? 30 миллионов долларов недостаточно для того, чтобы солдаты ВС США провели парад!

Мечта американского президента Трампа о военном параде все-таки должна воплотиться. Министерство обороны США определило дату проведения военного парада 11 ноября 2018 года. Эта дата имеет большое значение для Соединенных Штатов . Эта день не просто день отставников вооруженных сил США, но и 100-летие годовщины окончания Первой мировой войны. Несмотря на мечту Трампа, на этом военном параде не будут представлены танки, а в целом военный парад обойдется в 30 миллионов долларов. Разве не достаточно такой большой суммы для проведения военного парада? А как же на самом деле обстоят дела? В этой статье мы проанализируем все факты!

Прошло 27 лет со времени последнего военного парада в Соединенных Штатах, а именно в ознаменование победы в войне в Персидском заливе. Фактически после завершения Второй мировой войны и до настоящего времени в США было проведено лишь несколько военных парадов войск. У Соединенных Штатов нет привычки к проведениям парадов с целью демонстрации своей мощи. Однако, отправной точкой в проведении этот парада Трампом является демонстрация мощи вооруженных сил США, хотя американские военные и без того круглый год показываются во всем мире. Версия об использовании парада для демонстрации вооруженных сил кажется немного надуманной. Как бы там ни было, но факт того, что США будут проводить военный парад, стал реальностью.

Россия, Индия и В мире не так много стран, которые часто проводят военные парады, это в основном Китай Северная Корея . Хотя Китай проводил много военных парадов, демонстрируя силу Поднебесной, однако все это проходило в условиях экономии. При проведении военных парадов в Китае обычно участвуют несколько десятков тысяч офицеров и солдат, а также сотни единиц боевых машин и другие образцы ВВТ (вооружения и военная техника — прим. ред.) В основном каждый парад обходится в несколько сотен миллионов юаней.

Однако военный парад, который хочет провести Трамп, оценивается всего в 30 миллионов долларов. Этой суммы недостаточно для проведения достойного парада. Из-за отсутствия достаточных ассигнований военные США не будут транспортировать танки для участия в военном параде, чтобы избежать излишних трат. Так каковы же конкретные расходы на военный парад? Первая статья расходов — транспортные расходы, плата за техническое обслуживание и расходы на амортизацию оружия и техники, а вторая — расходы на военную подготовку и проведении репетиций военного парада. В конце концов, военный парад является демонстрацией мощи вооруженных сил страны и, естественно, требует определенной подготовки. Третья статья расходов — сам военный парад. Затраты на тыловое обеспечение, связанные с ежедневным расходованием материальных средств, ГСМ (горюче-смазочные материалы — прим. ред.), а также оплатой волонтерских услуг для обеспечения военного парада.

Из этих наблюдений, видно, что стоимость проведения военного парада по-прежнему довольно высока, но у Трампа она составит всего 30 миллионов долларов. Такие ассигнования по-прежнему слишком малы для проведения военного парада в американском стиле. В конце концов, ВВТ США далеко не дешевы, поэтому, чтобы достойно провести военный парад, не исключено, что Трамп привлечет средства из других источников для обеспечения проведения этого мероприятия.