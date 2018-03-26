Ещё
Новейшее российское оружие поможет восстановить ядерный паритет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Сергей Мавроди
Умер Сергей Мавроди

Новейшее российское оружие поможет восстановить ядерный паритет 

Sputnik Грузия 53 минуты назад
Фото: Sputnik Грузия
Об истории гонки вооружений, которую спровоцировали США после ядерного удара по Хиросиме и Нагасаки, и новейших российских стратегических системах смотрите в видеоматериале RT  1 марта президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию рассказал о ряде новейших российских военных разработок. В частности, он упомянул о глубинном беспилотнике, гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард» и ракетном комплексе «Сармат».
Заявление о разработанных в России системах вооружений «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», а также беспилотном подводном аппарате и ракете с ядерной силовой установкой вызвали серьезное беспокойство США.
Sputnik Грузия: последние новости
Страшный пожар: в Кемерово сгорел торговый центр Путин: идет нарастание антироссийской истерии и русофобской политики LIVE: Выборы президента России - прямое включение из ЦИКа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия243
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП148
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку139
Умер Сергей Мавроди46
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово275
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:48
Умер Сергей Мавроди
Происшествия
00:23
Около 20 новых школ и детсадов строят в Новой Москве
Новости Москвы
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
00:27
Зоны отдыха появятся в Солнцевском районе
Новости Москвы
00:21
Отделения «Почты России» оснастили бесплатным Wi-Fi
Новости Москвы
01:05
Названы сроки начала работы фонтанов
Новости Москвы
00:59
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение