Новейшее российское оружие поможет восстановить ядерный паритет 

Об истории гонки вооружений, которую спровоцировали США после ядерного удара по Хиросиме и Нагасаки, и новейших российских стратегических системах смотрите в видеоматериале RT 1 марта президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию рассказал о ряде новейших российских военных разработок. В частности, он упомянул о глубинном беспилотнике, гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард» и ракетном комплексе «Сармат».
Заявление о разработанных в России системах вооружений «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», а также беспилотном подводном аппарате и ракете с ядерной силовой установкой вызвали серьезное беспокойство США.