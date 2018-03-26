Ещё
«Он сказал — вау, ты напоминаешь мне дочь»: Сторми Дэниэлс дала откровенное интервью о Дональде Трампе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Он сказал — вау, ты напоминаешь мне дочь»: Сторми Дэниэлс дала откровенное интервью о Дональде Трампе 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
По словам Сторми Дэниэлс, нынешний президент США, а тогда звезда реалити и суперуспешный бизнесмен Дональд Трамп имел с ней сексуальную связь в 2006 году незадолго того, как жена Мелания родила ему сына Баррона. Встреча порнозвезды и предпринимателя состоялась на гольф-матче знаменитостей. Сейчас адвокаты Трампа судятся с Дэниэлс за нарушение договора о неразглашении связи, однако женщина отмечает, что договор был заключен с нарушениями. В интервью журналисту CNN она рассказала, что в 2011 году неизвестный человек угрожал ей на стоянке, требуя забыть о Дональде Трампе. В интервью есть и другие скандальные подробности.
— делится Сторми. Она вспоминает, что Дональд Трамп попросил не переживать о Мелании и ее реакциях, заверив, что спит с супругой в разных спальнях, а также не просил молчать об их связи.
— возмущается Сторми Дэниэлс. Подробно рассказала звезда и о соглашении, которое подписала с адвокатом Трампа за 11 дней до президентских выборов 2016 года. По ее словам, она переживала за судьбу дочери и не хотела, чтобы та видела маму в новостях по центральным телеканалам в таком контексте. Однако история все равно выплыла наружу, и Дэниэлс защищает себя тем, что отклонила предложения адвокатов по выплате ей больших денег. «Миллиона долларов у меня нет. Да мне даже завтрака не купили», — говорит она.
Известно, что в преддверии интервью Дональд и Мелания Трамп разъехались по разным городам. Интересно, как отреагирует первая леди США на заявления любовницы мужа?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram, Global Look Press
WMJ.ru: последние новости
Алла Пугачева — о здоровье: «Я старею, организм дает сбой, мне трудно дышать и ходить» Чьи дети? В Сети гадают, откуда в семье Валерии взялись близнецы Диана Гурцкая рассказала о том, как ей диагностировали рак матки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово257
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия78
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку162
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста75
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово136
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
20:11
Москва передала регионам автобусы и трамваи
Новости Москвы ДТП
00:12
Собянин выразил соболезнования семьям погибших в Кемерове
Новости Москвы
00:27
Машков объяснил, почему не занял место Табакова
Шоу-бизнес
02:54
Высоцкий мог бы не сыграть Глеба Жеглова
Шоу-бизнес
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
24:00
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста
Экономика
00:42
Переброска новейших танков Т-80БВМ попала на видео
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение