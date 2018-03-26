«Он сказал — вау, ты напоминаешь мне дочь»: Сторми Дэниэлс дала откровенное интервью о Дональде Трампе

По словам Сторми Дэниэлс, нынешний президент США , а тогда звезда реалити и суперуспешный бизнесмен Дональд Трамп имел с ней сексуальную связь в 2006 году незадолго того, как жена Мелания родила ему сына Баррона. Встреча порнозвезды и предпринимателя состоялась на гольф-матче знаменитостей. Сейчас адвокаты Трампа судятся с Дэниэлс за нарушение договора о неразглашении связи, однако женщина отмечает, что договор был заключен с нарушениями. В интервью журналисту CNN она рассказала, что в 2011 году неизвестный человек угрожал ей на стоянке, требуя забыть о Дональде Трампе. В интервью есть и другие скандальные подробности.

— делится Сторми. Она вспоминает, что Дональд Трамп попросил не переживать о Мелании и ее реакциях, заверив, что спит с супругой в разных спальнях, а также не просил молчать об их связи.

— возмущается Сторми Дэниэлс. Подробно рассказала звезда и о соглашении, которое подписала с адвокатом Трампа за 11 дней до президентских выборов 2016 года. По ее словам, она переживала за судьбу дочери и не хотела, чтобы та видела маму в новостях по центральным телеканалам в таком контексте. Однако история все равно выплыла наружу, и Дэниэлс защищает себя тем, что отклонила предложения адвокатов по выплате ей больших денег. «Миллиона долларов у меня нет. Да мне даже завтрака не купили», — говорит она.

Известно, что в преддверии интервью Дональд и Мелания Трамп разъехались по разным городам. Интересно, как отреагирует первая леди США на заявления любовницы мужа?

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Фото:Instagram, Global Look Press