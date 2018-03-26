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Лицемерные слезы: бывшая любовница Дональда Трампа извинилась перед Меланией
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Лицемерные слезы: бывшая любовница Дональда Трампа извинилась перед Меланией 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Как известно, больше месяца назад бывшая модель Playboy 46-летняя Карен Макдугал рассказала изданию The New Yorker о своих давних отношениях с президентом США Дональдом Трампом. Несколько дней назад она решила принести извинения Мелании и дала интервью CNN.
По словам Карен, она начала встречаться с Трампом в июне 2006 года, и их отношения длились 10 месяцев. В то время первая леди только родила своему супругу сына Баррона. Макдугал заявила, что ее связывали с Дональдом искренние взаимные чувства. Любовники якобы встречались в среднем по 5 раз в месяц и занимались любовью. Карен говорит, что после первого секса Трамп предложил ей деньги, что сильно обидело девушку.
Однажды будущий президент США пригласил Макдугал в свою совместную с Меланией квартиру в Trump Tower в Нью-Йорке. По словам девушки, ей было очень неловко и хотелось быстрее оттуда уйти. Карен понимала в тот момент, что делала неправильно. «Мы прошли мимо комнаты, и он сказал, что это комната его супруги», — вспомнила Макдугал. Карен рассказала, что ее удивил тот факт, что у Мелании была отдельная спальня. Трамп якобы объяснил, что супруга часто любит читать в одиночестве. Кстати, по словам Макдугал, Трамп никогда не обсуждал свою жену. Девушка лишь знает, что Дональд считает ее очень умной женщиной. Ведь первая леди свободно говорит на нескольких языках.
Дональд Трамп приглашал девушку на многочисленные мероприятия на своих полях для гольфа, а также в свои отели. Оглядываясь назад, Карен сожалеет о своей связи с президентом США и ей очень стыдно перед первой леди. Со слезами на глазах Карен извинилась перед Меланией Трамп: «Я бы не хотела, чтобы также поступили со мной. Что я еще могу сказать, кроме того, что мне очень жаль».
Интернет-пользователи бурно отреагировали на эту новость в социальных сетях: «Если бы она искренне сожалела, она бы не выложила все эти гадкие подробности!» «Считаю, что все эти крокодиловые слезы — фальшь! Если бы ей было жалко Меланию и ребенка, она бы не пришла вообще на телевидение» «Какая феерическая чушь! Я не верю» «Мне так плохо, я так сожалею, что никак не могу перестать говорить об этом…кто-то поверил этой лицемерке?» «Да она мечтала остаться с Трампом! Вот и плачет!» «Все это — вранье! Ее надо судить!».
А ведь еще совсем недавно Дональд и Мелания Трамп пришли на прием, устроенном в белом доме, взявшись за руки и улыбаясь друг другу. Казалось бы, гроза миновала, и супруги смогли преодолеть все трудности в их семье.
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