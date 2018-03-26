Байден пожалел о своих словах про драку с Трампом

Ранее Байден признался, что поколотил бы Трампа, будь они в старшей школе. После этого президент в твиттере назвал бывшего вице-президента «сумасшедшим» и добавил, что сам бы побил Байдена.

"Мне не стоило говорить этого. Мне не стоило снова заводить речь об этом, потому что я не хочу оказаться в центре внимания вместе с этим парнем", — сказал Байден.

По данным портала, источники в окружении бывшего вице-президента отмечали, что Байден не планировал провоцировать Трампа, а просто «не смог ничего с собой поделать».