Полмиллиона сторонников ужесточения контроля за оборотом оружия собрались на выборы в Конгресс США

В ноябре в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Активность молодежи, принявшей участие в недавних акциях с требованием ужесточить контроль за оборотом оружия, принесла в выборы дополнительную интригу, пишет РИА Новости

Чтобы получить возможность отдать свой голос, избирателям в США обязательно нужно пройти регистрацию. Уже 470 тысяч человек, вышедших на марши протеста, зарегистрировались на выборы в Конгресс. Обычная явка на таком волеизъявлении — 40 процентов, а среди молодежи — всего 2з процентов.

Лидеры молодежного протеста уверены, что в ноябре эти цифры изменятся. «Это действительно воодушевляющее число. Я имею в виду, это чертовски круто», — написал директор по связям с общественностью HeadCount Аарон Гительман в Twitter.

"Не нужно ждать, пока кто-то защитит нас. Мы должны сделать это сами. Регистрируйтесь на выборы", — призвал брат убитого в школе Сэнди-Хук в 2012 году ученика.

Акции с требованием ограничить продажу оружия охватили многие крупные города США и по всему миру. Только в Вашингтоне на улицы вышли 800 тысяч человек.