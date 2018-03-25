Военный эксперт оценил учебный комикс для армии США о столкновении НАТО с Россией

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал RT комикс, опубликованный Киберинститутом Военной академии США , в котором рассказывается о столкновении НАТО Россией в 2027 году. «Уровень пособий говорит об уровне военнослужащих, которые сейчас есть в армии США и стран НАТО. Кроме того, удручает тот факт, что если у нас учения всегда происходят под легендой вероятного и условного противника, то американцы и некоторые страны альянса допускают себе конкретику. То есть указывают на Россию, Китай или на КНДР », — сказал он.

Леонков также добавил, что с таким подходом нельзя обучить военнослужащих реальным навыкам и стратегиям.

«Если они думают, что такими примитивными пособиям удастся подготовить боеспособную армию, готовую к тем самым реалиям, которые могут произойти в настоящем глобальном боевом конфликте, то это выглядит очень комично и трагично. Если резюмировать всё, то уровень компетенции, которой раньше располагали те же США, упал достаточно низко. Так же как и порог ощущения назначения ядерного оружия. То есть они воспринимают будущий конфликт, как лёгкую прогулку, мультик», — подчеркнул эксперт.

Ранее в США опубликовали комикс-пособие для военнослужащих, который рассказывает о столкновении с Россией.

В сентябре 2017 года в Соединённых Штатах также было выпущено пособие по ведению войны с Россией.