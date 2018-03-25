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Трамп заявил о необходимости жестких мер после теракта во Франции
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Трамп заявил о необходимости жестких мер после теракта во Франции 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: Carolyn Kaster/AP
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил о необходимости жестких мер после террористического акта на юге Франции.
"Франция чтит великого героя. Офицер погиб после того, как храбро обменялся местами с заложником в ходе теракта, организованного ИГ. Так много смелости по всему миру у тех, кто постоянно сражается с радикальным исламским терроризмом", — написал Трамп.
По его словам, в свете последних событий «необходимы еще более жесткие меры, особенно на границах».
Ранее Трамп выразил соболезнования пострадавшим при теракте во Франции.
"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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