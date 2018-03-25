Трамп заявил о необходимости жестких мер после теракта во Франции

"Франция чтит великого героя. Офицер погиб после того, как храбро обменялся местами с заложником в ходе теракта, организованного ИГ . Так много смелости по всему миру у тех, кто постоянно сражается с радикальным исламским терроризмом", — написал Трамп.

По его словам, в свете последних событий «необходимы еще более жесткие меры, особенно на границах».

Ранее Трамп выразил соболезнования пострадавшим при теракте во Франции.