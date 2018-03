Бывший американский дипломат предрек США наступление «самого опасного момента в истории»

По словам дипломата, американский лидер настроен вести войну на трех фронтах.

Бывший высокопоставленный американский дипломат, один из теоретиков внешней политики США Ричард Хаас предрек стране наступление «самого опасного момента в истории».

Дональд Трамп теперь настроен вести войну на трех фронтах: политическую против (спецпрокурора, — прим. «ВМ») Боба Мюллера, экономическую против Китая и других торговых партнеров, а также настоящую против Ирана и/или Северной Кореи . Это самый опасный момент в современной американской истории, — написал Ричард Хаас на своей странице в соцсети Twitter.

По его словам, в большей степени на данный результат повлияли сами США, а не какие-то отдельные события.. @realDonaldTrump is now set for war on 3 fronts: political vs Bob Mueller, economic vs China/others on trade, and actual vs. Iran and/or North Korea. This is the most perilous moment in modern American history-and it has been largely brought about by ourselves, not by events.

— Richard N. Haass (@RichardHaass) March 23, 2018

СПРАВКА «ВМ»

Ричард Хаас с 2003 года занимает пост президента Совета по международным отношениям. Ране он работал директором о планированию политики в Государственном департаменте , а также служил советником госсекретаря Колина Пауэлла

